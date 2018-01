Iarna, cel mai bun pretext pentru o tinuta eleganta: Iata cateva piese care nu trebuie sa-ti lipseasca din dulap in acest sezon

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna adevarata care s-a instalat de aproximativ 2 saptamani in țara noastra ingreuneaza viața animalelor salbatice ce traiesc in padurile de pe teritoriul județului, acestea fiind nevoite sa-și caute hrana ziua, chiar cu riscul de a fi vazute de dușmani și de oameni. Fotografii destul de rare, cu animale…

- Nimic nu se compara cu mirosul și cu gustul lor. Este racoritoare și energizanta. Iarna e sezonul lor, iar noi le consumam mai mult ca de obicei. Intr-adevar, sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate…

- Statele Unite acumuleaza armament strategic în Peninsula Coreea pentru a putea lansa un atac în timpul Jocurilor Olimpice de Iarna, acuza Coreea de Nord, avertizând ca detine armament nuclear cu care sa riposteze.

- Iarna pare ca și-a intrat din nou in drepturi. In Bacau se circula in condiții de iarna. La momentul acesta nu s-au mai raportat școli inchise din cauza vremii, iar la spital inca nu s-au inregistrat cazuri de adresari legate de patologia specifica. In municipiul Bacau arterele principale au fost deszapezite,…

- Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi in teren, in Capitala, in noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul primariei.

- Reunirea lotului Forestei a avut loc la mijlocul acestei saptamani, insa startul propriu-zis al pregatirilor pentru retur inca nu a fost dat, in conditiile in care stranierii Issa Diallo, Alessandro Masella, Daniel Pappoe, Alexandru Belevschi, Pavel Secrier, Edgar Movsisyan, Dali Amar Belkacem sau ...

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Iarna-i grea, omatu-i mare, Se amana Sarbatoarea! Nu cu mult, cu o saptamana Ca natura e de vina! Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile ce ne așteapta sambata, care pot crea probleme de deplasare și periclita buna dispoziție, dar și sanatatea oaspeților și participanților, Festivalul tradițiilor…

- Sf. Chiril al Alexandriei a trait in secolul al V-lea d.H., in Alexandria. A fost nepotul lui Teofil, patriarhul Alexandriei, unul dintre cei mai aprigi aparatori ai creștinismului in fața ereziilor. Acesta este considerat sfant de Biserica Creștina Copta. Chiril și-a dedicat viața slujirii Sfintei…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat miercuri, printr-o nota publicata pe site, ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 – 2018,…

- La inceputul acestei saptamanii, cand s-au inregistrat temperaturi sub zero grade Celsius, a scazut pentru o perioada de timp și temperatura agentului termic din caloriferele craiovenilor. Problema, spun reprezentanții primariei și cei ai SC Termo Craiova SRL, a fost in ...

- Vremea a fost geroasa dimineața și noaptea. Cerul senin ziua și variabil pe parcursul nopții. Vantul a suflat suflat slab. Temperaturile maxime au avut valori cuprinse intre -2 grade Celsius și 0 grade Celsius. Temperaturile minime au avut valori cuprinse intre -9 grade Celsius și -12 grade Celsius.…

- Dupa ghiocei, trandafiri si urzici a venit si rindul capsunelor. In curtea unei familii din satul Gratiesti, municipiul Chisinau, fructele au inceput sa prinda culoare in plina iarna. Fenomenul este unul neobisnuit, iar la primavara plantele ar putea rodi mai putin, spun specialistii. Nadejda Crismaru…

- Vreme de trei zile, intre 15 și 18 ianuarie, au loc Circovii de iarna. Se spune despre Circovii aceștia ca ar fi raspunzatori pentru starnirea furtunilor naprasnice. Tot ei aduc viscolul, vartejurile, trasnetele și alte fenomene naturale distrugatoare și aducatoare de pagube. Este și motivul pentru…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Vicepreședintele SUA, in fruntea delegației SUA la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de…

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP.

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- PROGNOZA METEO. Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte.

- Iarna aceasta, romanii și-au permis concedii in țara mai scumpe cu 6% fața de anul trecut. Pana acum au cheltuit pe vacanțe 15 milioane de euro, iar unii și-au prelungit sejururile pe Valea Prahovei sau in Bucovina pana dupa Sfantul Ioan. Revelioanele tematice din Moldova, cu tradiții și obiceiuri,…

- Florida este cel mai insorit stat din America și poate fi o posibila destinație de vacanța pentru cei care doresc sa se bronzeze la soare atunci cand la noi in Romania este mijlocul iernii. Un sejur in Florida este cam tot atat de scump cat ar fi și un sejur la Poiana Brașov. Daca te …

- Nokian Tyres introduce in gama sa de anvelope de iarna noi modele bazate pe tehnologie de ultima ora: Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian WR SUV 4 și Nokian WR G4. Gama versatila de anvelope de iarna de inalta calitate a celui mai nordic producator de anvelope din lume, Nokian…

- In fiecare dimineata, conceperea outfitului pentru birou ne da batai de cap indiferent cine suntem si unde lucram. De aceea, acest ghid de rochii office la moda, iti va face diminetile mai usoare si mai…stylish! Fiecare mediu de birou are o anumita conduita vestimentara, fie ea spusa sau nespusa, la…

- Consumul de ghimbir nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia zilnica, indiferent ca bem un ceai cu o feliuta de ghimbir sau ca punem praf de radacina de ghimbir in anumite mancaruri beneficiile le vei resimti imediat. Ghimbirul este considerat unul dintre cele mai eficiente remedii impotriva racelii.…

- Ghiocei in luna decembrie, la Caransebeș. Nici nu e de mirare ca au aparut ghioceii, in unele zone ale Romaniei, din moment ce și temperaturile sunt potrivite anotimpului pe care il prevestesc… primavara! O cititoare Libertatea din Caransebeș, județul județul Caraș-Severin, ne-a trimis o fotografie…

- Revelionul cu zapada este o amintire tot mai indepartata. Iarna sfarșitului de an seamana mai degraba cu o primavara timpurie. Temperaturile sunt mai mari chiar și cu 10 grade Celsius fața de cele normale pentru ultimele zile de decembrie.

- In topul Holiday 100, realizat de Billboard, primele zece locuri sunt o combinație tare intresanta de gusturi. Ne-am uitat la clasament sa vedem cum arata in saptamina Craciunului și am avut surpriza sa nu descoperim prea multe lansari recente. De exemplu, Sia este abia pe locul 51 cu ”Santa’s Coming…

- Sarbatori de iarna ca-n poveste la “Pensiunea Popasul din Deal” din localitatea Ocna Șugatag, Maramureș! A XI-a ediție a unui Craciun, specific maramureșean! Așa cum obișnuiește, de 11 ani, cea mai primitoare gazda din Ocna Șugatag, familia Pop Vasile s-a pregatit și in acest an pentru a le oferi…

- Marina Dina a marturisit, in exclusivitate pentru Libertatea, ca petrece sarbatorile de iarna așa cum o facea și pe vremea copilariei. In luna ianuarie a acestui an, Marina Dina devenea mamica pentriu prima oara , ea aducand pe lume gemeni, Aria și Zian. Fosta asistenta de televiziune și-a botezat micuții…

- Fie ca aleg cele mai extravagante decorațiuni de Craciun sau dau dovada de o generozitate fara precedent in preajma celei mai importante sarbatori din an, lasand astfel un impact important in viața publicului larg, aceste staruri se lupta anul acesta pentru titulatura de Regina Craciunului. Cine a caștigat…

- Odata cu debutul vacantei scolare si a sarbatorilor de sfarsit de an, incepe practic si varful de sezon turistic de iarna. Peste 500 de salvamontisti vor fi prezenti la datorie in peste 80 de baze si posturi Salvamont. Pentru cei dintre merg catre zonele turistice in care se afla domenii de practicare…

- Iarna, zapada, zurgalaii, colindele, Mos Craciun si Anul Nou creeaza o atmosfera de basm. Indiferent de varsta toti credem in Mos Craciun si il asteptam cu nerabdare. Atunci cand nu putem fi alaturi de cei dragi, putem sa le trimitem mesaje de Craciun pline de haz sau de ganduri bune care sa le aduca…

- Sute de colindatori veniți din toate colțurile județului Gorj au participat joi la Alaiul obiceiurilor de iarna, organizat, ca in fiecare an, de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Evenimentul a debutat cu o parada a formațiilor ...

- Vineri, 23 decembrie, elevii vor intra in vacanta de iarna! Aceasta va dura trei saptamani, elevii urmand sa se reintoarca la cursuri luni, 15 ianuarie. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate in felul urmator:…

- Aproximativ 300 de elevi de la școli din Intorsura Buzaului, Sita Buzaului, Ciumernic, sunt implicați in proiectul educațional „Leru-i, Doamne, Ler”, derulat din 4 decembrie și pana in 25 decembrie, care cuprinde realizarea de podoabe specifice sarbatorilor de iarna, o expoziție de tablouri tematice,…

- Nu e o buruiana, e planta care trateaza cateva boli grave Supranumita de greci „elixir de viata lunga”, planta este folosita si astazi in caz de nervozitate, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, anxietate si depresie, dureri reumatice si nevralgii. Este si remediu pe termen lung contra Alzheimerului.…

- Iarna de vis pe culmile muntilor Bucegi. Norocosii care au ajuns în aceasta dimineata la cota 2000, la Sinaia, au avut parte de un peisaj de vis, este drept, însotit de o temperatura de iarma adevarata.

- Iarna isi intra in drepturi, asa ca o haina groasa, calduroasa, confortabila, dar si la moda este indicata pentru lunile care urmeaza. Designerii au mizat pe aspectul practic in cazul vestimentatiei pentru sezonul rece, prin urmare paltoanele, pardesiele si jachetele au croieli lejere, care nu stingheresc…

- "Anul asta este al doilea an de foc si anii de foc cand sunt doi ani consecutivi intotdeauna tot ce este legat 6 terminatia cu 7 intotdeauna avem niste ani de foc si inundatii, pierderi de vieti, si accidente aviatice si terestre. Dar zapada respectiva, ne-am uitat pe pomi si sigur zicem asa, ne-am…

- Iata care sunt puloverele pe care le poti purta in aceasta iarna daca vrei sa compui tinute actuale! Podiumurile sezonului le-au prezentat in fel si chip – de la puloverele supradimensionate, lungi, la cele scurte si loose fit. Si cum acest sezon se bazeaza suficient de mult pe piesele a caror principala…

- Cunoști foarte bine feeling-ul ala: ajuns acasa dupa o noapte alba și lunga in club, incercand sa astupi toate colțurile de geam pe unde soarele se indaratnicește sa patrunda, cu basul inca bubuind in stomac și urechile inca țiuind pentru a ține in memorie amintirile vagi ale nopții trecute. Fericit…

- Fie ca sunt din tweed, denim sau piele, cu imprimeu de tip animal print sau uni, in tonuri turbate sau nuante metalizate, jachetele din acest sezon rece au un element comun. Sunt supradimensionate. Mai exact atrag toate privirile cu maneci exagerat de lungi, cu umeri bine conturati, dar cu croiuri care…

- Dani Coman a spus ca a avut incredere tot timpul in echipa formata de Edward Iordanescu la Astra. Fostul portar a mai declarat, la capatul victoriei cu FCSB, ca nu se simte bine sa vada fostii jucatori ai echipei sale, jucand contra Astrei. Fosta campioana a Romaniei nu i-a dat prea multe…

- "Anul asta este al doilea an de foc si anii de foc, cand sunt doi ani consecutivi, intotdeauna tot ce este legat 6, terminatia cu 7 intotdeauna avem niste ani de foc si inundatii, pierderi de vieti si accidente aviatice si terestre. (...) Ne-am uitat la pomi, in anumite zone nu au existat nuci, fructe…

- Piese esentiale in orice garderoba, tricotajele si-au depasit rolul practic si dincolo de faptul ca ne tin de cald in zilele reci de toamna sau de iarna, reusesc sa se impuna ca „vedete” in alcatuirea tinutelor sic pentru sezonul rece. Printre cele mai interesante combinatii se afla puloverele supradimensionate…

- Iarna a venit cu o luna mai devreme, în multe zone din tara, asa ca soferii au început sa calculeze cât costa sa îti pregatesti masina pentru iarna, cu anvelope noi, lanturi antiderapante sau cu lichid de dezghetat parbrizul. Pretul unei anvelope de iarna, noua, porneste…

- Vremea se va mentine vantoasa, iar procesul de racire va continua, aceasta resimtindu-se in special la valorile din timpul noptii. Vantul va continua sa fie intens in toate regiunile, cu precadere pe parcursul zilei, cand vor fi rafale in general de 55-70 km/h si local 75-85 km/h.

- Pretul gazelor naturale pentru populatie nu va mai creste pana la primavara, urmand ca Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) sa analizeze tarifele in luna martie, a declarat, joi, deputatul Iulian Iancu, presedintele comisiei de industrii si servicii, la finalul comisiei de ancheta,…