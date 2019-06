Iarasi suntem buni la fotbal. “In tara asta, nu semeni, dar culegi”

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Moreno, noul selectioner al Spaniei, numit dupa ce Luis Enrique a demisionat din cauza unor grave probleme personale, este la prima experienta ca antrenor principal in elita, scriu AFP si EFE. Putin experimentatul tehnician, in varsta de 41 de ani, devine al cincilea selectioner…

- O șțiți pe aia ca la politica și la fotbal ne pricepem toți? De aia, avem, probabil cea mai tembela clasa politica! Ca de fotbal, nu mai amintesc, cica nu e bine sa te iei de cei cazuți… Dar vorba e cu dichis. Noi, romanii, avem pretenția ca ne pricepem la toate; de la sarma […] Articolul Vrei o țara…

- Fostul tehnician al echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat pentru BBC ca va reveni in fotbal, insa nu stie daca tot ca antrenor.“Am crezut ca voi reveni foarte repede la antrenorat, dar mi-a placut sa ma distantez putin. O sa ma vedeti din nou in fotbal. Ca antrenor… nu stiu”, a…

- Dupa deschiderea oficiala a celei de-a cincea ediții a programului european Kinedok,un proiect One World Romania, care s-a bucurat de prezenta regizoarei Bernadett Tuza-Ritter, acesta va continua, la fel ca in edițiile pecedente, in fiecare joi, la ora 18.00 KineDok este un program unic in Europa prin…

- A mai ramas atat de puțin pana in momentul in care vom afla noua campioana a Romaniei! Pentru marele eveniment de decernare a medaliilor s-au pregatit și oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal. Medaliile au ajuns la sediul Ligii, tricourile de campion sunt și ele pregatite de sponsorul competiției,…

- Clubul de fotbal Paris Saint-Germain a anuntat ca a vandut in mai putin de o jumatate de ora cele 1.000 de tricouri pe care era imprimata imaginea catedralei Notre-Dame, devastata de un incendiu, veniturile urmand sa fie donate unor asociatii legate de pompieri "500 pe Internet, 250 in…

- Cele doua candidate la titlul de campioana, CFR Cluj si FCSB, au terminat la egalitate, 0-0, duminica seara, la Cluj-Napoca, intr-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Meciul a fost...

- Italianul Maurizio Sarri, antrenorul echipei Chelsea Londra, a afirmat luni seara, dupa meciul de campionat cu West Ham, ca 100 de milioane de lire sterline (117 milioane euro), suma avansata de presa pe care ar fi dispus sa o plateasca clubul Real Madrid in schimbul belgianului Eden Hazard, ar fi…