Iar ne-a dat cu flit! Spuneti si voi ce jignire mai mare putea sa aduca doleantei celei mai dureroase a Moldovei, dupa ce dai jos un bacauan de la Transporturi, si in locul aluia pui o olteanca adversara declarata a oricarui proiect important de infrastructura in zona Moldovei? Boon, sa zicem ca am avut noroc cu prezidentul Iohannis si, iata, nu a numit-o pe zabauca. Ghici ce numire credeti ca pregateste acuma Drac Nea pentru acelasi portofoliu, al Transporturilor, un portofoliu extrem de importa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Liviu Dragnea cauta la aceasta ora o solutie pentru cele doua ministere impreuna cu doi dintre oamenii sai fideli din partid: Dragos Benea si Ionel Arsene. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca Benea, liderul PSD Bacau, il sustine pe actualul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, in timp…

- Președintele Romaniei nu a semnat revocarea din funcția de ministru al Transporturilor pentru Lucian Șova, refuzand și noua propunere la acest minister, pe Lia Olguța Vasilescu. Un alt ministru a carui revocare nu a semnat-o este Paul Stanescu, la Dezvoltare, refuzandu-l și pe inlocuitorul acestuia,…

- Iata ce a declarat Cristian Preda: "E o bucurie sa avem aici o voce din Romania care apara Uniunea si se gandeste la viitorul ei. Acum trei saptamani am avut o alta voce din Romania, cea a sefei Guvernului, care a atacat institutiile si a declarat fatis ca nu vrea sa coopereze cu institutiile europene.…

- Integrarea europeana se face aici, acasa, prin creșterea nivelului de trai al oamenilor Moldovei și prin creșterea eficienței instituțiilor țarii. Niciun partid n-a facut pentru vectorul european al Moldovei mai mult decat a facut Partidul Democrat, a declarat președintele Parlamentului, Andrian Candu,…

- „Stimate domnule ministru, Saptamana trecuta, comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, care provine din același partid cu dumneavoastra, va implora sa faceți o solicitare de finanțare catre Comisia Europeana pentru demararea proiectului Autostrazii Iași-Targu Neamț-Targu…

- Aflata vineri in vizita in cateva judete din zona Moldovei, alaturi de doi membri ai Guvernului pe care il conduce – ministrii al Internelor si Transporturilor – Viorica Dancila nu a scapat de o intrebare ce tine de referendum, spunand ca “mentine si cum” cele afirmate saptamana trecuta, la Bruxelles,…

- Iata polemica dintre cei doi politicieni: Varujan Vosganian: Ma bucur ca e doamna Gorghiu aici. Oamenii astia care fabricau dovezi, care anchetau cu anii... (...) Toti oamenii astia s-au bucurat de protectia celor doi presedinti ai țarii, Basescu si Iohannis, de protectia unor partide si…

- Social Democratic Party (PSD) chairman Liviu Dragnea has the objective that the package of laws on national security to be adopted during this parliamentary session. "I would like, just as discussed, that the laws of national security be adopted in this parliamentary session, then they go in…