IAR Brasov a obtinut un profit net in crestere la 28,7 milioane lei, in 2018 IAR Brasov a obtinut un profit net de 28,7 milioane lei, in 2018, in crestere cu 18,8% fata de anul anterior, se arata intr-un raport transmis joi Bursei de Valori Bucuresti (BVB).



Cifra de afaceri afaceri neta a companiei a urcat de la 192,725 milioane lei la sfarsitul lui 2017, la 264 milioane lei la 31 decembrie 2018.



Veniturile din exploatare au fost de peste 296 milioane lei, in timp ce cheltuielile de exploatare s-au ridicat la 263 milioane lei.



La 31 decembrie 2018, IAR avea active totale de 323,06 milioane lei si datorii curente de 93,021 milioane lei.



