Ianna Novac a ales numele băiețelului ei. Artista este însărcinată pentru a doua oară Ianna Novac este insarcinata in șase luni și va deveni pentru a doua oara. Artista a ales deja numele baiețelului și a facut primele declarații despre momentul in care a aflat vestea cea mare. „Eu nu stiam ca sunt insarcinata. Ericuta noastra ne-a adunat intr-o seara si zice ea: sa stiti ca eu m-am hotarat, o sa am un fratior si o sa il cheme Alexandru. Noi am inceput sa radem. Au trecut vreo doua zile. Am luat un test intamplator. Aveam niste stari, dar diferite. Cand am ajuns acasa, a iesit testul pozitiv. Am zis Doamne Dumnezeule. Am fost la biserica si vorbeam cu preotul ca sunt insarcinata.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul si Consiliul nu s-au inteles insa asupra viitorului procuror-sef european, numirea ajungand acum intr-un blocaj. Argumentele aduse de Parlamentul European la negocierile cu Consiliul UE, conform comunicatului oficial al PE: In urma anuntului de ieri a presedintelui Tajani in sprijinul candidaturii…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Fiecare stat membru UE va avea o platforma unde se vor raporta incidentele care ar putea afecta scrutinul pentru Parlamentul European, a declarat joi ministrul roman al Afacerilor Interne, Carmen Dan, dupa ce a prezidat Consiliul JAI. …

- Lista UDMR pentru alegerile la Parlamentul European este deschisa de actualul eurodeputat Winkler Iuliu, urmat de președintele FUEN, Vincze Lorant. Celalalt actual europarlamentar Sogor Csaba ocupa doar locul cinci, decizia fiind luata de Consiliul Permanent al Uniunii.Citește și: Președintele…

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

- "Aceasta plangere penala nu are legatura cu procesul de selectie in care doamna Kovesi se afla in raport cu Parlamentul European. Prima data aceasta pangere a fost formulata in luna iunie 2018. Prin urmare, la vremea respectiva doamna Kovesi nu anuntase niciun fel de intentie cu privire la o eventuala…

- Invitat la emisiunea "Romania 9" de la TVR, Dan Barna, presedintele USR, a vorbit despre planurile de dupa alegerile europarlamentare si de familia politica in care vor intra cei care vor ajunge in Parlamentul European din partea USR-PLUS. "Perspectiva europeana este una destul de clara. Dupa…

- In urma separarii de primul soț, Roxana Ciuhulescu a avut trecut prin momente dificile, confruntandu-se cu mari probleme de sanatate. In prezent, Roxana are o familie fericita cu Silviu Bulugoiu, insa vedeta a s-a confruntat cu probleme de sanatate dupa separarea de primul soț, cauzate de emoțiile prin…

- Procesul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana reprezinta un moment semnificativ al Presedintiei romane la Consiliul UE, iar actiunea Romaniei va fi extrem de importanta, astfel incat cetatenii europeni, inclusiv cei romani, sa nu aiba de suferit, sustine ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…