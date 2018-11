Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a debutat la echipa naționala in partida caștigata de tricolori cu Lituania, scor 3-0. Fotbalistul de la Viitorul a oferit prima reacție dupa acest meci istoric. "Suntem mulți jucatori de la U21 la naționala. Inseamna ca avem o naționala de valoare, care a scris istorie, pentru ca ne-am…

- Ianis Hagi e mulțumit de remiza cu Chiajna, scor 0-0, chiar daca Viitorul a dominat tot jocul și putea caștiga. Mijlocașul dobrogenilor a vorbit și despre convocarea la echipa naționala, la prima echipa. "Am luat un punct, e bine ca n-am pierdut. Orice punct caștigat e bun in lupta din fruntea clasamentului.…

- Ianis Hagi a vorbit și el dupa victoria cu Țara Galilor, scor 2-0, rezultat care duce echipa lui Mirel Radoi la Euro 2019 in proporție foarte mare. A fost oprit in timp ce dadea interviu de bucuria colegilor. "Suntem pregatiți mental și am aratat și pe teren ca suntem puternici. Toți jucatorii au calitați.…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei este foarte aproape de calificarea la Campionatul European din 2019.In aceasta seara, la Cluj, selectionata tricolora a invins cu 2 0 Man 54, Puscas 71 Tara Galilor, in penultimul meci din preliminarii si mai are nevoie de un punct in ultima partida, cu Liechtenstein,…

- Autor al dublei care a decis meciul Poli Iasi - Viitorul 1-2, Ianis Hagi (19 ani) a prins incredere in fortele sale si i-a transmis lui Cosmin Contra ca, din punctul sau de vedere, ar putea juca "fara probleme" in echipa nationala. Totusi, scopul lui Ianis e mai intai sa ajunga...

- La aproape un an de la revenirea la Viitorul, dupa o experiența nefericita la Firentina, Ianis Hagi (19 ani) continua sa genereze controverse in fotbalul romanesc. Deși unele voci contesta evoluțiile acestuia, cifrele par sa fie de partea lui Ianis: in anul calendaristic 2018, Ianis Hagi e cel mai bun…

- Presa daneza scrie ca echipa Brondy IF ar fi interesata de capitanul FC Viitorul, Ianis Hagi, iar in acest sens directorul sportiv al clubului din Danemarca, Troels Bech, ar fi purtat unele discutii cu oficialii campioanei Romaniei din sezonul 2016 2017. Brondby IF se afla pe locul trei in campionat,…