- Ianis Hagi (19 ani) și Dennis Man (20 de ani) apar pe lista de transferuri a andaluzilor de la Seviila. Sevilla are un start fenomenal de sezon. Este lider in La Liga, peste cei 3 granzi, Barcelona, Atletico Madrid și Atletico Madrid, și a marcat nu mai puțin de 18 goluri in ultimele 4 partide din…

- Jucatorii naționalei U21 ai Romaniei joaca azi contra Țarii Galilor pentru o miza dubla. Calificarea la EURO 2019, dar și pentru un posibil transfer mare in strainatate. Scouteri de la Sevilla, Roma, Tottenham, Standard Liege și Hoffenheim au venit la Cluj pentru fotbaliștii lui Mirel Radoi. AS Roma…

- Ianis Hagi a vorbit dupa succesul Viitorului de la Iași, scor 2-1, rezultat care trimite echipa lui Gica Hagi pana pe locul 2. Capitanul Viitorului e convins ca poate face pasul la naționala mare, dar pana atunci se gandește doar la meciurile de la tineret. "Sunt meciuri dificile cu Iași, mai ales…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a realizat un rezultat important in etapa a saptea a Ligii 1, invingand cu 2 1 in deplasare campioana en titre, CFR Cluj. Condusa cu 1 0 din minutul 55, dupa golul lui Tucudean, echipa oaspete a dat lovitura pe final, marcand in minutele 86 prin…

- Ianis Hagi a refuzat o oferta uluitoare: mijlocasul ofensiv de la Viitorul ar fi putut merge în Spania, la FC Sevilla, dar Gica Hagi s-a opus transferului. Totul s-a întâmplat asta-iarna.

- La primul meci din La Liga fara Cristiano Ronaldo, Real Madrid a obținut o victorie lejera in fața celor de la Getafe, scor 2-0. "Galacticii" au dominat in totalitate confruntarea de pe "Santiago Bernabeu", impunandu-se grație golurilor reușite de Carvajal și Bale.

- Liderul opozitiei din Zimbabwe, Nelson Chamisa, a revendicat marti ''o victorie rasunatoare'' la alegerile generale care au avut loc luni in tara africana, pentru prima data dupa inlaturarea de la putere, in noiembrie 2017, a fostului presedinte Robert Mugabe, relateaza AFP si Reuters.…