- Ianis Hagi, la fel ca tatal lui, atrage mulți fani in jurul lui, iar acest lucru s-a intamplat și dupa meciul dintre CSU Craiova și Viitorul, scor 1-2, cand trupa constanțeana a reușit sa se califice in cupele europene in detrimentul oltenilor. Deși mulți suporteri ai Craiovei au fost suparați la finalul…

- Meciul FCSB - CFR Cluj, care practic nu mai intereseaza pe nimeni, dupa ce ardelenii au caștigat deja titlul de campioni, din ultima etapa a play-off-ului Ligii I, se joaca duminica, de la ora 20.30, conform programului anuntat de LPF. In schimb, derby-ul pentru locul 3, CSU Craiova – Viitorul, a fost…

- FCSB a caștigat meciul cu CS U Craiova din etapa a opta a play-off-ului Ligii I, scor 2-0, dar l-a pierdut pe Harlem Gnohere, 31 de ani, unul dintre oamenii de baza ai lui Mihai Teja. Inca din minutul 16 al partidei din Banie, Harlem Gnohere a ieșit accidentat și a fost inlocuit cu Ioan Hora. La trei…

- La 10 ani de la inființare, Viitorul Constanța (caștigatoarea Ligii I in 2017) este foarte aproape de caștigarea celui de-al doilea trofeu din istorie, de aceasta data fiind vorba de Cupa Romaniei, competiție in care ,,Puștii lui Hagi’’ sunt creditați cu prima șansa inaintea partidelor retur din semifinale.…

- FC Viitorul sustine sambata, 13 aprilie, meciul din etapa a cincea a turneului play off al Ligii 1, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, CSU Craiova. In clasament, FC Viitorul se afla pe locul patru, cu 26 de puncte, iar echipa din Banie ocupa pozitia a treia, cu 30 de puncte. Meciul incepe la ora…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Rivaldinho și Ianis Hagi au colaborat la golul de 2-1, iar la final și-au expus obiectivele: locul 3 in play-off și trofeul Cupei Romaniei. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra…

- Comisia Centrala a Arbitrilor l-a desemnat pe Andrei Florin Chivulete (Bucuresti) sa oficieze partida Sepsi Sfantu Gheorghe – „U“ Craiova, programata astazi, de la ora 20.30, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I. Acesta va fi ajutat la cele ...