Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, mijlocașul in varsta de 20 de ani, a semnat pe cinci sezoane cu Genk, care a platit 8 milioane de euro pentru el. Azi a fost prezentat la campioana Belgiei. Dupa o saptamana la Genk, Ianis Hagi a participat la prima conferința ca jucator al flamanzilor, alaturi de antrenorul Felice Mazzu…

- Ianis Hagi a pornit o alta aventura. Decarul naționalei de tineret a Romaniei a fost prezentat oficial de catre campioana Belgiei, Racing Genk. Fostul fotbalist al Viitorului Constanța a semnat un contract valabil pana in anul 2024.

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe un...

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe...

- * Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. * Noul antrenor al echipei de fotbal FC Hermannstadt, Costel Enache, a declarat, vineri, in conferinta de presa in care a fost prezentat…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe un fotbalist foarte tehnic, creativ, care loveste mingea cu ambele picioare. Gruparea…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi va efectua vineri vizita medicala inainte de a semna cu Racing Genk, campioana Belgiei, scriu ziarele Het Nieuwsblad si La Derniere Heure. Potrivit La Derniere Heure, negocierile in vederea transferului au intrat in ultima linie dreapta. Daca totul va decurge bine, Ianis…

- Ianis Hagi (20 de ani) pare sa-și fi gasit in cele din urma echipa. Mijlocașul roman e la un pas sa semneze cu Genk, campioana Belgiei. „Decarul" Viitorului ar urma sa faca vizita medicala vineri, azi urmand sa plece cu avionul spre Belgia. Hagi jr. va semna pe 3 ani cu Genk și va incasa un salariu…