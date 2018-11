Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a fost dorit asta-vara de FC Sevilla, care oferise 2,5 milioane de euro. Joi seara, Gheorghe Hagi a vazut meciul Standard - Sevilla 1-0 (Djenepo 62) din tribune la Liege și ar fi reluat discuțiile despre transferul fiului sau. Hagi ar fi profitat ca Standard și Sevilla aveau meci direct,…

- Un roman in varsta de 30 de ani s-a prabusit in gol in casa liftului unei cladiri in constructie din Soria, un oras din nordul Spaniei. Moartea barbatului a starnit revolta in randul sindicalistilor de origine spaniola, acestia considerand totul un incident suspect.

- Șeful Senatului ar fi fost tradat de un prieten de familie, Claudiu Florica. Pana sa-l denunțe pentru o presupusa șpaga de 800.000 de dolari, Florica era „la toarta” cu Tariceanu. Fire invizibile, neștiute publicului, i-au legat pe cei doi. Interesele și banii i-au desparțit, pana la urma, pe Florica…

- Gica Hagi a declarat ca in perioada de mercato din iarna sau, cel tarziu, in cea din vara anului viitor, Ianis Hagi va pleca de la Viitorul. "Ianis confirma. Si-a recapatat ritmul, ca fotbal stia. El decide daca bate penaltyul cu stangul sau cu dreptul. Ii dau sfaturi, dar el ia decizia finala.…

- Intre cei care au dus greul acestei campanii s-a aflat si Ianis Hagi, fiul lui Gica, Prezent la meciul la Ploiesti, Gica Hagi crede ca nationala mica are un viitor frumos. ”Au mult talent, cum am avut si noi, sunt baieti seriosi, stiu fotbal, au personalitate, nu au complexe. O sa se creeze o noua generatie…

