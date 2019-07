Stiri pe aceeasi tema

- Anderlecht a venit si ea cu o oferta clara, dupa ce rusii de la Spartak Moscova au trimis o propunere de 12 milioane de euro Viitorului, pentru transferul lui Ianis Hagi (20 de ani), anun'[ MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Obosit și fara energie? Strategiile de REVIGORARE pe canicula .Presa din Belgia…

- Gazeta Sporturilor avanseaza o ipoteza socanta. Ianis Hagi, decarul echipei nationale de tineret si al Viitorului s-ar afla in tratative avansate cu FC Barcelona. Sursa citata sustine ca Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de cateva luni. Un trimis al catalanilor ar fi asistat special la Campionatul…

- Barcelona il monitorizeaza pe Ianis Hagi de mai mult timp si apreciaza foarte mult ca fiul lui Gica hagi e un mijlocaș care lovește bine cu ambele picioare, fiind pe profilul Barcelonei. Un om al spaniolilor a venit sa il urmareasca pe ianis Hagi inclusiv la Euro 21 din Italia și San Marino, screi…

- Razvan Marin (22 de ani) a evoluat pentru ultima oara in tricoul celor de la Standard Liege impotriva celor de la Genk, proaspata campioana a Belgiei, scor 0-0. Clubul care l-a transferat pe mijlocasul roman de la Viitorul a avut un mesaj pentru acesta, inainte de transferul la Ajax, potrivit mediafax."A…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat ambele goluri ale formatiei Standard Liege, care a invins-o pe FC Bruges cu scorul de 2-0 si a ajutat-o pe KRC Genk sa castige titlul de campioana a Belgiei la fotbal. Marin a marcat in fata campioanei in exercitiu in min. 68, din penalty, si 89, din lovitura libera.…

- Ianis Hagi (20 de ani) nu va mai ramane la Viitorul din vara, dupa cum a anuntat chiar Gheorghe Hagi. Decarul si capitanul Viitorului e monitorizat atent de mai multe cluburi din Europa, iar Mircea Rednic a anunta ca "sigur, sigur" Ianis e dorit in Belgia, potrivit mediafax.Citește și: Surse…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi, 20 de ani, are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. ”Regele” a dezvaluit ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. ”E adevarat ca Ianis are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…

- Razvan Marin (22 de ani) a fost eroul lui Standard Liege in derby-ul cu Anderlecht, abandonat in prima repriza la scorul de 2-0. Mijlocașul roman a marcat un supergol și are șanse mari sa caștige titlul in Belgia inainte de plecarea la Ajax. ...