- Nationala de fotbal a Romaniei a invins fara drept de apel formatia Lituaniei, cu scorul de 3-0 (1-0), sambata seara, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, cu portile inchise. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- In meciul Romaniei de la Ploiesti, impotriva Lituaniei, putem asista la debutul lui Ianis Hagi la prima reprezentativa a tricolorilor. Un debut putin ”trist”, avand in vedere ca meciul se va juca fara spectatori. Suporterii au asteptari de la fiul lui Gica Hagi, avand in...

- Chemat in premiera printre "tricolorii" mari, Ianis Hagi a debutat in tricoul primei reprezentative impotriva Lituaniei. Fiul "Regelui" a intrat pe teren in minutul 68, cand i-a luat locul lui Claudiu Keșeru. Debutul lui Ianis se produce la 35 de ani distanța fața de cel al tatalui sau. Ianis a purtat…

- Ianis Hagi a fost convocat in premiera la naționala mare a Romaniei pentru ultimele meciurile ale tricolorilor in Liga Națiunilor.Atacantul Viitorului a povestit pentru ProSport care a fost prima reacție cand a aflat ca se va alatura lotului pregatit de selecționerul Cosmin Contra: "Normal…

- Romania joaca sambata, la Ploiești, de la ora 21:45, cu porțile inchise, contra Lituaniei, in Liga Națiunilor. Partida este liveTEXT+FOTO pe GSP.RO și in direct pe ProTV. George Pușcaș, 22 de ani, are 14 goluri in 21 de meciuri la U21, iar acum a fost chemat de Contra pentru "dubla" cu Lituania și…

- Romania disputa cel de-al treilea joc din Liga Natiunilor, la Vilnius, impotriva Lituaniei, joi, de la ora 21.45. Meciul ce se va disputa pe o arena de 5.000 de locuri, dotata cu o suprafata de joc artificiala, a fost prefatat de Catalin Munteanu la ProSport LIVE.

- Romania a debutat in Liga Natiunilor cu o remiza dezamagitoare, 0-0, la Ploiesti cu Muntenegru. In celalalt meci al grupei, Serbia a invins Lituania, in deplasare, scor 1-0. Diseara (ora 21.45, Pro TV), Romania va intalni Serbia la Belgrad, in timp ce Muntenegru va primi vizita Lituaniei.

- Unul dintre veteranii Serbiei și unul dintre cei mai valoroși jucatori, capitanul Aleksandar Kolarov, 32 de ani, fundașul stanga al Romei, a atras atenția inaintea meciului cu Romania din Liga Națiunilor. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor luni, la Belgrad, acolo unde va avea o misiune…