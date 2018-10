Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei FC Viitorul Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Alexandru Mațan, Radu Boboc și Virgil Ghița au fost convocați de selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, pentru partidele decisive cu Țara Galilor (12 octombrie, ora 19.00, la Cluj) și Liechtenstein (16 octombrie, ora 21.00,…

- Atacantul George Puscas figureaza intre cei 22 de jucatori convocati de selectionerul Mirel Radoi la nationala de tineret pentru ultimele partide din preliminariile Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019, potrivit site-ului FRF. Puscas si-a ispasit suspendarea dupa cartonasul rosu primit…

- Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21, a stabilit lotul final pentru ultimele doua examene cu Tara Galilor U21 si Liechtenstein U21. In cazul in care Romania U21 va castiga aceste doua partide, se va califica in proportie de 100% la Campionatul European din 2019, gazduit de...

- Mirel Radoi a anunțat lotul pe care se va baza la ultimele doua jocuri din preliminariile pentru Euro 2020. Selecționerul U21 al Romaniei a chemat 22 de jucatori la meciurile cu Țara Galilor (12 octombrie, ora 19:00, stadion „Dr. Constantin Radulescu" – Cluj-Napoca) și Liechtenstein (16 octombrie, ora…

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei sub 21 de ani a Romaniei, a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați pentru dubla cu Țara Galilor și Liechtenstein. Pentru ultimele doua partide din preliminariile EURO 2019, Mirel Radoi a decis sa convoace noua jucatori din strainatate. ...

- SELECȚIE. Mirel Radoi a anunțat ieri lotul pentru partidele cu Portugalia și Bosnia-Herțegovina, iar din cei 24 de jucatori convocați, zece sunt de la Viitorul și FCSB. Fostul capitan și antrenor al roș-albaștrilor se pregatește sa intre in paine ca selecționer al echipei naționale Under 21. Ieri, Mirel…

- Mirel Radoi, selecționerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, a anunțat lotul pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Campionatului European din 2019. Printre jucatorii selecționați apare și un nume cel puțin ciudat dupa ultimele evenimente din Liga 1: fundașul central Virgil Ghița.…

- Obiectivul lui Mirel Radoi la naționala U21 a Romaniei. Fostul internațional a fost prezentat oficial vineri in postul de selecționer al reprezentativei de tineret sub 21 de ani. Cu acest prilej, Mirel Radoi, antrenor cu licenta A UEFA, a anunțat ca principalul obiectiv este calificarea la Euro 2019.…