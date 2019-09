Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Genk, Ianis Hagi, a inscris doua goluri si pasat decisiv la cealalta reusita a formatiei sale, sambata seara, la meciul din deplasare cu St. Truiden, scor 3-3, din etapa a noua a campionatului Belgiei, potrivit news.roHagi a inscris in minutele 48 si 60, ambele goluri din…

- Ianis Hagi (21 de ani) e titular in partida dintre St. Truiden și Genk, din etapa cu numarul 9 din Belgia. Partida incepe la 21:30, nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:30 » St. Truiden - Genk Vezi AICI live + statisticiVezi AICI programul etapei #9…

- Fotbalistul echipei New York City FC, Alexandru Mitrita, a inscris trei goluri in meciul castigat, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, in fata formatiei Atlanta United, in MLS, potrivit news.ro.Mitrita a marcat in minutele 14, 23 si 34. Pentru invingatori a inscris si Heber ’87. Citește…

- Internationalul roman Adrian Popa a marcat un gol pentru echipa Under-23 a clubului englez de fotbal Reading, marti, in meciul amical castigat cu scorul de 2-1 pe terenul formatiei belgiene KSV Roeselare. Tulio a deschis scorul pentru belgieni (11), dar Odimayo (31) a egalat, iar Popa a marcat golul…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei.

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe un...

- Ianis Hagi este international de seniori, pentru prima reprezentativa evoluand deja in patru partide. In ultimii doi ani a fost cel mai prolific jucator al Viitorului, pentru care a marcat 16 goluri si a oferit 11 pase decisive in Liga 1. In perioada februarie 2018 - 30 iunie 2019 a reusit 24 goluri…