- ROMANIA SUEDIA. "Tricolorii" au fost sanctionaai de UEFA pentru scandarile rasise ale fanilor la meciurile cu Malta si Spania, astfel ca la meciul cu Norvegia a fost permis doar accesul copiilor sub 14 ani. Razvan Burleanu ii reclama pe norvegieni la UEFA: "Este o insulta adusa copiilor nostri"…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit despre atacantul Florinel Coman, 21 de ani. Romania - Norvegia e liveTEXT AICI de la ora 21:45. Meciul poate fi urmarit la TV pe Pro TV.Toate meciurile serii din preliminariile EURO 2020 sunt liveTEXT AICI! Fostul portar a fost dezamagit de…

- Ciprian Tatarușanu, 33 de ani, portarul echipei naționale, e fericit pentru cele trei puncte obținute in Feroe (3-0, Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4) și se ține de glume dupa victoria inșelatoare de la Torshavn: „Dau totul la naționala, sunt odihnit de la echipa de club. Urmatorul meci e cu Norvegia,…

- FEROE-ROMANIA. "Daca se accidenteaza, orice jucator care a fost convocat sau care este convocat este o pierdere, pentru ca sunt planuri tactice pe care le faci si e normal ca dupa ce Dragos Grigore a simtit ce a simtit ieri, in timpul antrenamentului, sa fim preocupati, pentru ca este o pierdere…

- Romania a obținut o singura data o calificare la un turneu final cand era stransa cu ușa, spre sfarșitul campaniei, sa obțina maximum de punctaj. Hagi&Co. au ajuns la CM 1994 dupa trei succese obligatorii cu Feroe, Belgia și Țara Galilor. Trupa lui Contra trebuie sa repete parcursul cu Feroe, Norvegia…

- Nationala feminina se afla la Cluj-Napoca pentru a pregati partida cu Belgia, prima din preliminariile Campionatului European 2021 ce va fi gazduit de Anglia. Inaintea de a merge la Bucuresti la reunirea primei reprezentative pentru partidele cu Feroe si Norvegia, fostul international si actual antrenor…

- Dan Nistor, 31 de ani, a fost convocat la prima reprezentativa și spera sa fie titular in partidele cu Feroe și Norvegia, contand pentru preliminariile EURO 2020. Romania va evolua in Feroe, pe 12 octombrie, de la ora 19:00, și acasa cu Norvegia, pe 15 octombrie, de la 21:45. Ambele meciuri vor fi…

- Nationala Romaniei a coborat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 28-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. In iunie, Romania coborase doua locuri fata de ierarhia publicata in aprilie, cand se afla pe 25, ca si in ierarhia pe…