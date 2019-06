Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, 73 de ani, amendeaza decizia semifinalistei din Champions League de a bloca prezența lui Razvan Marin la Euro U21 și spune ca Radoi s-a grabit cu anunțarea lotului definitiv, taind prea devreme discuțiile FRF cu olandezii. In aprilie, Razvan a semnat cu Ajax pentru urmatorii 5 ani Se…

- Vremea extrema provoaca ravagii in Europa! Croatia a fost lovita de o furtuna puternica care a distrus casele oamenilor. Iar in Italia mai mult rauri au iesit din matca, din cauza ploilor torentiale. Intre...

- Sport Arena Streetball Tour 2019, circuitul național de baschet 3x3, va debuta in forța pe o piesa compusa de Junkyard și Electric Brother care va da tonul la Superbet 3x3 Challenge, primul turneu al anului. Evenimentul va avea loc intre 10 și 12 mai la ParkLake Shopping Center și va reuni la start…

- Sevilla și Valencia, cele doua echipe din Spania, au trimis oferte Viitorului pentru Ianis Hagi, iar mijlocașul de 20 de ani trebuie sa se decida unde vrea sa joace din sezonul viitor. Evoluțiile excelente ale lui Ianis din ultimul an și jumatate i-au facut pe oficialii mai multor cluburi importante…

- FC Viitorul a realizat o noua performanta in fotbalul romanesc, atingand in premiera finala in Cupa Romaniei. In semifinala, echipa lui Gica Hagi a trecut de CSU Craiova, detinatoarea trofeului, cu o dubla victorie: 2 1 in deplasare, 2 0 la Ovidiu. "Regeleldquo; este fericit pentru evolutiile elevilor…

- Viitorul s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa victorii in ambele manșe cu CSU Craiova (2-1 tur, 2-0 retur). Gica Hagi e mandru de evoluția formației sale. Astra s-a calificat in finala dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, 3-1 in prima manșa, 2-2 in retur. Finala e pe 25 mai, la Ploiești. ...despre…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi, 20 de ani, are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. ”Regele” a dezvaluit ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. ”E adevarat ca Ianis are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…