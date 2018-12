Ianis Hagi, cel mai productiv fotbalist in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Costel Pantilimon (31 de ani) a avut, miercuri, o seara de cosmar in Aston Villa - Nottingham, meci din etapa a 19-a a ligii a doua din Anglia. In decurs de doar 25 de minute, goalkeeper-ul roman a primit trei goluri de la Tammy Abraham (21 de ani), atacantul pe care tricolorii mici vor fi...

- Gica Hagi a exlus Viitorul din lupta la titlu, dar o vede pe Dinamo in primele sase echipe ale Ligii 1 Betano, care se vor lupta pentru campionat. "Cainii" se afla pe locul 12 in clasament, la patru puncte de ultimul loc pe care se afla liderul FC Voluntari.Hagi a vorbit la conferinta de presa…

- Ilie Balaci era un simpatizand al jucatorilor tehnici. Preferatul sau era mijlocasul Craiovei, Alexandru Mitrita, iar in urma cu cateva zile cei doi avusesera o discutie. Actualul mijlocas al oltenilor a tinut sa impartaseasca ultimul dialogul pe care l-a avut cu Balaci.

- Ianis Hagi si Olimpiu Morutan sunt doi dintre cei mai buni mijlocasi din Liga 1 Betano. Ambii joaca pe acelasi post, iar Balaj, fost arbitru si acum consilier in cadrul MTS, a anuntat care e favoritul sau.

- Usain Bolt a reușit primele sale goluri ca fotbalist profesionist, pentru echipa australiana Central Coast Mariners. Jamaicanul a sarbatorit reușita în maniera devenita celebra în competitiile de atletism.

- Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC \uD83C\[email protected] pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018 BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️That's two goals…

- Kylian Mbappe, noul star al fotbalului francez, a marcat patru goluri intr-un interval de 14 minute, in cursul meciului castigat de Paris Saint-Germain, cu scorul de 5-0, in fata formatiei Olympique Lyon, duminica seara, in cadrul etapei a 9-a din Ligue 1. PSG a deschis scorul in prima…

- Cornel Dinu, fosta glorie a lui Dinamo, l-a criticat pe Diogo Salomao, mijlocas ce a refuzat sa-si prelungeasca acordul cu ros-albii, in Liga 1 Betano, si care a fost laudat recent de Gigi Becali, finantatorul rivalei FCSB.