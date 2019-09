Ianis Hagi a marcat doua goluri pentru HRC Genk. A dat si o pasa de gol

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat doua goluri si a dat o pasa de gol pentru KRC Genk, in meciul terminat la egalitate, 3-3, cu Sint-Truidense VV, sambata, in deplasare, in etapa a noua a campionatului de fotbal al Belgiei. Hagi a centrat la primul gol al oaspetilor, marcat cu capul de Theo Bongonda…

- Fotbalistul echipei Genk, Ianis Hagi, a inscris doua goluri si pasat decisiv la cealalta reusita a formatiei sale, sambata seara, la meciul din deplasare cu St. Truiden, scor 3-3, din etapa a noua a campionatului Belgiei.

- Fotbalistul echipei Genk, Ianis Hagi, a inscris doua goluri si pasat decisiv la cealalta reusita a formatiei sale, sambata seara, la meciul din deplasare cu St. Truiden, scor 3-3, din etapa a noua a campionatului Belgiei, potrivit news.roHagi a inscris in minutele 48 si 60, ambele goluri din…

- Puscas a marcat in minutul 25, in partida pe care Reading o joaca pe teren propriu, cu Cardiff City, in etapa a III-a a Championship. El a inscris primul gol al meciului dupa o frumoasa actiune personala, inceputa in propria jumatate de teren, apoi a dublat avantajul, in minutul 40, impingand in poarta…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei.

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei echipei New York City FC, cu scorul de 2-1, in deplasare cu Colorado, sambata, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de fotbal - Major League Soccer. Gazdele au deschis scorul prin Sebastian Anderson (6), dar…

- Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Genk, campioana Belgiei, și a vorbit despre planurile pe care le are la noua echipa Ianis Hagi a fost prezentat la noua formație, Genk, campioana Belgiei, in sezonul trecut. Mijlocașul a afirmat ca s-a obișnuit sa fie comparat cu tatal sau, mai ales ca asocierea…