- Componentii reprezentativei under 21 a României, semifinalisti la Campionatul European de tineret, au revenit în tara, noaptea trecuta, dupa participarea la competitia din Italia si San Marino, informeaza News.ro.Ianis Hagi a declarat ca nu se astepta ca la aeroport sa fie prezenti…

- Nationala de tineret a Romaniei a fost invinsa, astazi, de Germania, scor 2-4 (2-1), in semifinalele Campionatului European de fotbal U21, disputat in Italia si San Marino, si pun capat, astfel, unui turneu memorabil, in care au reusit o multime de lucruri marete.

- Elevii antrenați de Mirel Radoi vor disputa, joi seara, de la ora 19:00, o semifinala de foc cu Germania, dupa un parcurs extraordinar în grupe la Campionatul European din Italia și San Marino. Rezultatele lui Cristi Manea & Co., 4-1 cu Croația, 4-2 cu Anglia, 0-0 cu Franța, l-au inspirat…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei este marea surpriza a Campionatului European U21 din Italia si San Marino. „Tricolorii mici” au castigat grupa de foc cu Anglia, Franta si Croatia, iar acum se pregatesc pentru semifinala cu Germania. Inaintea confruntarii de la Bologna, presa germana este la picioarele…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in premiera in semifinalele unui Campionatul European de fotbal Under-21, dar a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Frantei, 0-0, luni seara, in Grupa C a turneului din Italia si San Marino,…

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei a sustinut meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino.La Cesena, in Italia, tricolorii mici, lideri in grupa C, au intalnit Franta, a doua clasata, ambele echipe avand cate sase puncte inaintea partidei…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Dupa prima etapa din grupa C a Campionatului European de fotbal tineret din Italia si San Marino, Romania este pe primul loc, cu trei puncte dupa victoria senzationala cu 4 1 contra Croatiei . In clasament, urmeaza Franta 3p, 2 1 cu Anglia , Anglia si Croatia fara niciun punct . In semifinale se califica…