- Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai meciului dintre Voluntari și Viitorul, scor 1-2, și vorbește despre ce a implementat "Mister", tatal sau antrenor la echipa constanțeana. "Aveam nevoie de aceasta victorie. Am controlat jocul de la un cap la coada, am avut ocazii, am avut și un…

- FC Viitorul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), pe FC Voluntari, in etapa a XVI-a a Ligii I. Elevii lui Gheorghe Hagi au marcat golul victoriei dupa ce au ramas in zece jucatori, Tudor Baluta fiind eliminat dupa ce a primit doua cartonase galbene. Viitorul urca provizoriu pe…

- Ianis Hagi continua evolutia buna din acest sezon si a marcat din nou pentru Viitorul. In deplasare la Botosani, capitanul constantenilor a transformat de la punctul cu var si a ajuns la golul cu numarul 5 in campionat.

- Golul lui Ianis Hagi din meciul cu Liechtenstein l-a facut pe Mihai Stoichita sa declarare ca fotbalistul Viitorului este expertul loviturilor libere. Seful Comisiei Tehnice FRF s-a dus la Gica Hagi si i-a spus ca a fost intrecut pe propriul fiu la acest capitol, informeaza Mediafax.Golul…

- Viitorul tinde sa devina un adevarat complex pentru Poli Iasi. Ba chiar un cosmar! Dupa patru infrangeri din patru posibile in sezonul trecut, Iasiul a pierdut din nou in fata echipei lui Gica Hagi, vineri, in Copou, in primul meci al etapei a 11-a. Ianis Hagi a

- Gheorghe Hagi, tehncianul Viitorului, a recunoscut superioritatea lui CS U Craiova in meciul caștigat de olteni in fața echipei sale, scor 2-0. "Prima repriza a fost a Craiovei. Au fost mai iuți, mai puternici. Ne-au depașit la ritm și intensitate. Am jucat mai bine in repriza secunda, am avut doua…

- Dupa victoria Viitorului cu Hermannstadt, 1-0, Gica Hagi a fost intrebat de meciurile Romaniei cu Muntenegru, 0-0, și cu Serbia, 2-2, dar a refuzat sa comenteze. "Hagi nu mai are opinii. Vreau sa fie liniște. Sa nu mai existe confuzie și atacuri. Imi doresc sa se lucreze bine și jucatorii buni și talentați…