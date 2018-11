Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai meciului dintre Voluntari și Viitorul, scor 1-2, și vorbește despre ce a implementat "Mister", tatal sau antrenor la echipa constanțeana. "Aveam nevoie de aceasta victorie. Am controlat jocul de la un cap la coada, am avut ocazii, am avut și un…

- Ianis Hagi a debutat la echipa naționala in partida caștigata de tricolori cu Lituania, scor 3-0. Fotbalistul de la Viitorul a oferit prima reacție dupa acest meci istoric. "Suntem mulți jucatori de la U21 la naționala. Inseamna ca avem o naționala de valoare, care a scris istorie, pentru ca ne-am…

- In echipa ideala a turului sezonului regulat al Ligii 1, stabilita de revista Ligii Profesioniste de Fotbal, figureaza si capitanul FC Viitorul, Ianis Hagi, golgheterul echipei si international de tineret al Romaniei. In varsta de 20 de ani, Ianis are un sezon foarte bun la FC Viitorul. In plus, e om…

- Ianis Hagi, 20 de ani, a bifat o performanța remarcabila in confruntarea caștigata de Viitorul cu Poli Iași, 2-2 in timpul regulamentar și 5-3 la penalty-uri. Capitanul dobrogenilor a transformat doua lovituri de pedeapsa, prima cu dreptul, a doua cu stangul! Puțini fotbaliști pot controla mingea la…

- Finalul etapei a 13 a, ultima din turul sezonului regulat al Ligii 1, gaseste FC Viitorul pe loc de play off, trupa lui Gica Hagi ocupand pozitia a patra, cu 22 de puncte, la egalitate cu formatia de pe trei, U Craiova, si la patru puncte de fotoliul de lider, in care sta CFR Cluj. In 13 meciuri jucate…

- Ianis Hagi (19 ani) a progresat enorm in ultima perioada, s-a transformat in unul dintre liderii nationalei Under 21, iar ofertele si laudele curg pentru tanarul playmaker al Viitorului. Intr-o comparatie cu Nicolae Stanciu (25 de ani), Hagi Jr. e pus deasupra de Adrian Porumboiu (68 de...

- Intr-o interventie telefonica la emisiunea ProSport LIVE, presedintele celor de la Viitorul, Cristian Bivolaru, a dezvaluit cine este principalul executant de lovituri libere la fosta campioana a Romaniei.

- FC Viitorul a invins campioana CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a Vll-a a Ligii I de fotbal. Ardelenii au deschis scorul prin Tucudean (min. 54), fost jucator la Viitorul, dar echipa antrenata de Gheorghe Hagi a intors scorul in ultimele minute, prin…