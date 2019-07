Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru cantareț de muzica de petrecere din Romania a facut un anunț pe rețelele de socializare in legatura cu participarea lui la emisiunea „Puterea dragostei”. Fanii artistului sunt in delir! Fostul soț al lui Carmen de la Salciua, Culița Sterp, caci despre el este vorba, ar putea deveni concurent…

- Roxana de la „Puterea dragostei” a fost criticata in termeni duri de fanii emisiunii, dupa ce a aparut in noul videoclip al lui Culița Sterp, intitulat „Fata cu parfum de floare”. Roxana, una dintre cele mai controversate concurente din cadrul show-ului matrimonial de la Kanal D, iși face apariția in…

- Bianca de la „Puterea dragostei”, una dintre cele mai iubite și votate concurente din cadrul show-ului fenomen de la Kanal D, și-a uimit fanii de pe Instagram cu o surpriza neașteptata! Concurenta din show-ul prezentat de Andreea Mantea și-a surprins fanii cu ultima postare de pe Instagram. Bianca a…

- S-au incins spiritele la propriu intre Deea și cuplul Adrian – Larisa, foști concurenți la show-ul fenomen „Puterea dragostei”, difuzat de Kanal D și prezentat de Andreea Mantea. Si-au aruncat vorbe grele, amenințari, și și-au declarat un razboi… al declarațiilor! Totul a pornit dupa ce Larisa a plecat…

- Bomba la ”Puterea dragostei”! O cunoscuta concurenta din cadrul reality-show-ului matrimonial de la Kanal D, prezentat de la Andreea Mantea, a facut dezvaluiri incendiare despre cantarețul Culița Sterp, fostul soț al lui Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului din muzica…

- Marti, 9 aprilie, Kanal D a fost lider de audienta, cu emisiunea matrimoniala „Puterea dragostei”, postul TV clasandu-se pe primul loc, atat in randul populației din intreaga țara, cat și in randul populației de la orașe, cu varsta cuprinsa intre 18 și 49 de ani. Pe targetul All Urban, Kanal D s-a clasat…