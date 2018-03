Stiri pe aceeasi tema

- 'Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial. Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale…

- Totul a pornit de la Lituania, care, la sfarșitul anului trecut, a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa renunțe la ora de vara. Asta pentru ca era inutila și punea in dificultate mare parte din locuitori. Lituania susținea ca majoritatea oamenilor considera enervant ca trebuie sa-și…

- Ministerul Economiei a anuntat ca firma de stat Romaero si compania americana Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, au semnat un acord de parteneriat industrial care va duce la crearea unui centru regional de echipare si intretinere a a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black Hawk. Acordul…

- Ministerul Economiei a anuntat miercuri ca firma de stat Romaero si compania americana Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, au semnat un acord de parteneriat industrial care va duce la crearea unui centru regional de echipare si intretinere a a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu și președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, au avut un schimb acid de replici, in direct la Antena 3. Totul a inceput, dupa ce Gigel Știrbu a afirmat ca emisiunea ”Romania 9”, moderata de Ionuț Cristache la TVR s-a transformat intr-o ”Hazna”.Citește…

- Doina Gradea este chemata la Comisia de cultura, dupa difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR, in emisiunea prezentata de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat sa se prezinte pe 20 martie, in fața comisiei. „Am trimis o invitatie doamnei director interimar…

- Tinmar este unul dintre cei mai mari furnizori privati de energie din Romania. Fondat in 2001 de Augustin Oancea, Tinmar este dedicat livrarii serviciilor integrate de utilitati – electricitate, petrol si gaze naturale – clientilor industriali si casnici.

- Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii, a spus: "Nu am mai avut niciodata o situatie atat de incordata si conflictuala in aceasta comisie". Acesta a mai declarat ca Daniel Zamfir a avut curajul sa-si asume tot oprobriul tuturor celor care l-au transformat in tinta. Senatorul liberal…

- „Prin prisma ultimelor informatii cuprinse in raportul public al Curtii de Conturi a Romaniei, legate de deficientele constatate cu privire la formele de proprietate din ariile protejate, importanta promovarii acestui proiect de lege sporeste considerabil. Sunt necesare de urgenta masuri concrete pentru…

- Intalnire de grad zero la Parlament! O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste marti cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale,…

- O misiune a Fondului Monetar International (FMI) se intalneste astazi cu membrii Comisiei de buget, finante si banci din Camera Deputatilor, pentru evaluarea anuala a economiei romanesti, in baza Articolului IV din Statutul institutiei financiare internationale, potrivit unui anunt al Camerei. Misiunea…

- Una dintre legile importante pentru Romania a fost adoptata de Camera Deputaților in ședința sa de miercuri, 7 Martie. Este vorba de legea privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. Am fost desemnat raportor al Comisiei de Industrii pentru dezbaterea acestui…

- Reteaua electrica europeana alimenteaza gratuit, prin schimburi naturale, consumatorii de energie din Kosovo de la jumatatea lunii ianuarie pana acum, lucru care a dus la scaderea frecventei curentului electric pe continent. Asociatia operatorilor retelelor din 25 de tari europene cere interventia factorului…

- Romania a devenit in ultimii ani un client din ce in ce mai important pentru marile banci de investitii, ajungand in pozitia de emitent constant, in special pe euro. Citigroup Global Markets a ramas in 2017 lider in clasamentul dealerilor programului de finantare externa pe termen mediu…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, susține ca in viitorul apropiat Republica Moldova se va rupe de sistemul de energie electrica din Est și se va conecta la cel occidental, informeaza Noi.md. Potrivit lui, exista deja semnale ca lucrurile se mișca inainte cu acest obiectiv. „Avem un proiect…

- Mai mulți parlamentari de la UDMR, PSD, ALDE și minoritați propun reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice, precum livrarea de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare. Proiectul de lege a fost depus…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si unul dintre putinele din Europa, inclus pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP).

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- In aceasta dimineata, consumul de energie electrica a depasit 9.500 MW, cel mai mare din acest an, pe fondul temperaturilor scazute, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017. Dat fiind aportul semnificativ al turbinelor eoliene, chiar si acest consum, Romania este exportator de…

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, atrage atenția ca lipsa investițiilor in infrastructura feroviara din Romania a dus atat la creșterea numarului de accidente, cat și a timpului de deplasare a trenurilor. Alexandru Baișanu a facut aceste afirmații in ședința de astazi a Comisiei de Transporturi…

- Deputatul Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, potrivit datelor oficiale, principalii factori care au generat inflația din a doua parte a anului trecut sunt de natura externa, la care se adauga…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- Plen la parlament Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti în plen pentru a decide înfiintarea unei Comisii de ancheta pentru verificarea activitatii sefului Serviciului de Protectie si Paza. Parlamentarii vor sa verifice daca Lucian Pahontu ar fi implicat SPP în…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- Operațiune de amploare a Guvernului Romaniei! Executivul are in plan sa dezvolte o rețea de benzinarii. Construirea a cel puțin 1.000 de astfel de stații de alimentare este prevazuta in strategia Guvernului. Pana in 2020, in Romania, vor fi cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili…

- Oamenii de afaceri sustin ca economia romaneasca nu avea nevoie de Revolutie Fiscala si ca OUG 79/2017 risca sa faca foarte mult rau mediului privat autohton, daca nu i se aduc urgent modificari. Din pacate, modificarile iau timp, iar amanarea discutarii in Parlament a ordonantei prin care s-a aprobat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, vine astazi la interviurile Libertatea Live, de la ora 11.00. Temele de discuție vor merge de la președinția Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua in prima jumatate a anului 2019, pana la aderarea țarii noastre la spațiul…

- In perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2017, principalele resurse de energie primara au totalizat 34,2 milioane tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 11 milioane tep fata de anul 2016. Conform INS, productia interna a insumat 21,3 milioane tep, in crestere cu 814,000 tep fata de anul…

- O profesoara de la o scoala din Romania reuseste sa tina lectiile pe calculator si sa resolve testele cu ajutorul telefoanelor mobile. Aplicatiile sunt oferite de catre un gigant IT, fiind studiate de catre dascal prin intermediul unei platforme online.

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Romanii, persoane fizice, care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE, scriu…

- “In conformitate cu OUG nr. 64/2001, propunerea de buget pentru anul 2018 prevede repartizarea unui procent de 90% din profitul contabil distribuibil catre actionari Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta actiune din BET in 2017,…

- Victor Negrescu este propunerea PSD pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene. El a ocupat functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene din 27 iunie 2017 si este din nou propunerea PSD pentru aceasta functie. El a intrat in politica in urma cu 17 ani, fiind mai intai…

- Este prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna și sunt probleme in multe zone din tara. Pe 3 drumuri nationale nu se poate circula, 50.000 de persoane din 187 de localitati nu au curent electric și toate porturile de la Marea Neagra sunt inchise.

- • Arbitrul pietelor de servicii postale si de telecom admite: nu si-a indeplinit 9 din cele 34 de obiective asumate pentru 2017 pe fondul „blocajului institutional“ • Atacul asupra ANCOM continua: parlamentarii puterii ar vrea sa aiba anual posibilitatea de a-i demite pe sefi, la fel ca la…

- Inlocuirea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa, potrivit Eurostat. Becurile cu LED se bucura de o popularitate tot mai mare in ultima…

- Raportat la consumul de energie electrica necesar in Romania și la resursele de care dispune aceasta, Complexul Energetic Oltenia constituie un pilon de baza al Sistemului Electroenergetic Național, se precizeaza intr-un comunicat al CEO. In anul 2017, CE Oltenia a funcționat in medie…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de...

- O parte dintre lucrurile despre care nu s-a prea vorbit Pentru a putea intelege cine, ce si cum s-a intamplat in dosarul Microsoft trebuie sa facem un scurt istoric al industriei software si al principalilor actori, privati, guvernamentali si institutionali ce au definit-o. Astfel, aparitia PC-ului…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Noul film Star Wars a beneficiat de un debut „in forta“. Episodul opt al celebrei francize cinematografice a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc si nord-american, cu incasari impresionante.