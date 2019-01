Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care spera ca taxa pe lacomie va determina, intr-adevar, o scadere a nivelului ROBOR - asa cum a promis Cabinetul Dancila - au toate motivele sa fie dezamagiti. Cauza: indiferent cu ce biruri le-ar impovara statul, bancile nu stabilesc si nici nu controleaza nivelul ROBOR. In consecinta, nu…

- Actionarii straini ai bancilor mari din Romania - Erste, Raiffeisen si UniCredit Bank - spun ca prin introducerea taxei bancare Guvernul le transmite mesajul ca nu sunt bine-veniti si ii indeamna la o reducere a activelor din Romania.

- In loc sa-i ajute pe romani sa se imprumute in conditii mai avantajoase - asa cum a promis Cabinetul Dancila - taxa pe lacomie risca, de fapt, sa provoace tocmai efectul contrar, facandu-le oamenilor viata mai grea. In plus, acesta taxa ar putea impinge intreaga economie romaneasca catre recesiune.…

- Senatorul a spus ca in curand va aduce și probe in sensul susținerii afirmațiilor sale și a lansat o noua invitație catre guvernatorul Mugur Isarescu la comisia economica a Senatului. "Eu nu ma joc cu lucrurile astea. Toate lucrurile pe care le-am facut, de la legea darii in plata pana la legile…

- Guvernul a adoptat in ciuda opoziției mediului de afaceri, ordonanța de urgența privind instituirea unor masuri in domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, menita sa echilibreze bugetul anului viitor,…

- Sistemul financiar din Romania considera ca initiativele legislative privind introducerea unei taxe pe active bancare si aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finantare vor avea efecte negative profunde, iar masurile anuntate risca sa grabeasca recesiunea in Romania, se arata intr-o scrisoare…

- Taxarea activelor sectorului bancar in functie de nivelul ROBOR reprezinta o masura nejustificata economic si rational, cu efecte puternic negative in economie, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), relateaza Agerpres."Masurile propuse…

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, uintre care "taxa pe lacomie" pentru banci sau scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie…