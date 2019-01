Stiri pe aceeasi tema

- 'A aparut mesajul ca profitabilitatea bancilor este legata de dimensiunea ROBOR. Eu nu am gasit asta in nicio carte de economie si in nicio tara din lumea acesta o asemenea taxa nu este legata de un indice de dobanda local. Si nici in Romania daca te uiti pe ultimii 10 ani nu se respecta aceasta…

- Actionarii straini ai bancilor mari din Romania - Erste, Raiffeisen si UniCredit Bank - spun ca prin introducerea taxei bancare Guvernul le transmite mesajul ca nu sunt bine-veniti si ii indeamna la o reducere a activelor din Romania.

- Taxarea activelor sectorului bancar in functie de nivelul ROBOR reprezinta o masura nejustificata economic si rational, cu efecte puternic negative in economie, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), relateaza Agerpres."Masurile propuse…

- AAFBR - Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania apreciaza ca masurile propuse de proiectul de OUG privind taxarea activelor sectorului bancar in functie de amplitudinea deviatiei mediei trimestriale a indicelui ROBOR fata de pragul de referinta (1,5%), va genera o serie de efecte puternic…

- Masurile propuse de proiectul de OUG privind taxarea activelor sectorului bancar in functie de amplitudinea deviatiei mediei trimestriale a indicelui ROBOR fata de pragul de 1,5% va genera efecte puternic negative in economie, considera Asociatia Analistilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR).

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ”taxa pe lacomie’, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare, impactul acestei masuri putand ajunge la trei miliarde de lei, a anuntat marti, la Palatul Victoria, ministrul…

- Guvernul a anuntat, marti, ca va introduce, de la 1 ianuarie 2019, o ”taxa pe lacomie” pe activele bancilor, acestea urmand sa fie taxate diferentiat, in functie de nivelul Robor la 3 si la 6 luni si spera sa obtina suplimentar 3,6 miliarde de lei anul viitor. Anuntul vine dupa ce, duminica,…

- Cele 35 de banci din Romania au obținut un profit net cumulat de aproape 5,88 miliarde de lei, in primele noua luni ale acestui an, valoare necompensata cu pierderile, o creștere cu 42%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), relateaza…