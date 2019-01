Iancu Guda, AAFBR: Pretul solicitat pentru apartamente ar putea sa scada cu 25-30% in 2019, maxim 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile pentru intervale orare precum 1.00-7.00, 11.00-15.00 sau 22.00-24.00 (ore cu consum redus de energie) oscilau intre 118 si 298 de lei/MWh. In schimb, pentru varful de consum 15.00-21.00 cotatiile incepeau cu 345,53 lei/MWh si 500 de lei/MWh. Preturile de pe PZU (Piata pentru Ziua Urmatoare)…

- Prima sedinta a pietei valutare din acest an nu a fost de bun augur pentru leu, care s-a depreciat in linie fata de principalele valute. In schimb, „taxa pe lacomie” pare a da batai de cap bancilor, care au „ales” sa scada valoarea indicilor ROBOR. Cursul euro a crescut de la 4,6639 lei, la finalul…

- Liderul PDA, Andrei Nastase, a fost obligat de Judecatoria Chisinau sa achite un prejudiciu moral in suma de 1 leu si sa dezminta o afirmatie facuta la adresa socialistului Ion Ceban, in cadrul unor dezbateri electorale pentru functia de primar de Chisinau.

- Indatorarea genereaza doua treimi din randamentul capitalurilor in Romania, iar investițiile straine scad, in acest an, a declarat Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR).

- Primaria va imprumuta suma de 14 milioane de lei pentru plata subventiilor. "Valoarea reala a gigacaloriei este de 430 lei plus TVA, pretul va urca de la 1 noiembrie la 297,5 lei, iar diferenta va fi acoperita printr-un imprumut la Trezorerie in valoare totala de 14 milioane de lei", a precizat…

- Piața imobiliara nu mai are unde sa creasca în Cluj-Napoca, unde s-a ajuns la prețuri astronomice de 20.000 - 25.000 de euro pentru o camera de 11 mp. În luna octombrie a acestui an o analiza a Asociatiei Evaluatorilor (ANEVAR), facuta pe baza evaluarilor…

- Preturile locuintelor vor inregistra in urmatorii doi ani o scadere generalizata cu cel putin un sfert din valoarea actuala, ceea ce ar putea face ca decizia de a nu cumpara acum o locuinta sa fie inteleapta. Opinia apartine lui Iancu Guda, analist economic, lector al Institutului Bancar Roman. „Pretul…

- Compania Solid House SRL vine in intampinarea clientilor cu apartamente Premium, personalizate pe gustul clientilor. In prezent, se lucreaza la doua ansambluri rezidentiale: unul este amplasat pe malul lacului Siutghiol, iar cel de al doilea, in zona Sabroso Bratianu, pe strada Corbului nr. 3. Pentru…