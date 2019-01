Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat, sâmbata, ca Guvernul tine secret faptul ca deficitul bugetar pentru acest an este de 5%, iar prin numirea noului presedinte al ANAF, Mihaela Triculescu, premierul Viorica Dancila pregateste &"haituirea cu amenzi a

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat, sambata, ca Guvernul tine secret faptul ca deficitul bugetar pentru acest an este de 5%, iar prin numirea noului presedinte al ANAF, Mihaela Triculescu, premierul Viorica Dancila pregateste „haituirea cu amenzi a intreprinzatorilor”.

- Proiectul de buget pentru 2019 este construit pe o valoare a PIB, in premiera, de peste 1.000 de miliarde lei, o crestere economica de 5,5% si un deficit mai mic decat cel din 2018, a declarat marti ministrul Finantelor Eugen Teodorovici la Antena 3.

- Senatorul USR Florina Presada a declarat, miercuri, ca Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care prevede inghetarea sporurilor, indemnizatiilor si primelor la nivelul lunii decembrie. Senatorul sustine ca, in OUG, PSD recunoaste ca nu poate mentine tinta de deficit bugetar de maximum 3%.

- Senatorul PNL Florin Cițu acuza ca ministru Finațelor, Eugen Teodorovici transformat MFP in talcioc."Este disperat. Nu vrea nimeni sa-i cumpere obligatiunile. Asa ca face ce orice om disperat si incompetent ar face: se afunda si mai adanc in dezastru. Ce s-a gandit el? Nu vrea nimeni…

- Senatorul PNL Iancu Caracota a afirmat ca este necesara o motiune de cenzura impotriva Executivului in perioada cand va fi discutat in Parlament bugetul pentru anul 2019. Liberalul a adaugat ca Guvernul PSD-ALDE a taiat, la ultima rectificare, fonduri de la Educatie, Cercetare si Transporturi.

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, joi, ca din datele Ministerului de Finante reiese ca exista o gaura la buget de 12 miliarde de lei si ca va solicita in Comisia de buget-finante a Senatului ca ministrul Eugen Teodorovici sa vina si s...

- Senatorul PNL de Dambovița, Iancu Caracota a transmis Ministrului Finantelor o intrebare legata de modul in care ANAF organizeaza licitațiile Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – Probleme in licitațiile ANAF pentru bunuri sechestrate apare prima data in Gazeta Dambovitei .