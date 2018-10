Iancu Avram a strabatut inot Marea Neagra, de la Sulina la Istanbul: „Dumnezeu a inzestrat poporul roman cu un ADN puternic”

Iancu Avram, temerarul roman care sparge bariere la inotat, a ajuns la destinatie. El a strabatut inot Marea Neagra de la Sulina la Istanbul. In ziua de 2 septembrie 2018, Iancu Avram a plecat din Sulina si a ajuns la Istanbul in seara de 31 octombrie. In total a inotat 680 kilometri in Marea Neagra. Iata ce a anuntat in urma cu scurt timp recordmanul Iancu Avram (41 ani, biblioteca din Petrosani), pe pagina sa de Facebook: „AM AJUNS LA DESTINAtIA FINALa! Au fost 60 de zile! Au fost parcursi 680 de kilometri, mai mult decat estimarea initiala. La capatul cursei am inotat si Stramtoarea Bosfor,…