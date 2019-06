Peste 165 de locuinte si gospodarii din 10 localitatii ale judetului Ialomita sunt afectate de caderile semnificative de precipitatii, peste 70 de pompieri cu 18 utilaje si autospeciale actionand pentru evacuarea apei. Potrivit ISU Ialomita, serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, in cooperare cu fortele ISU Ialomita, au actionat in ultimele 24 de ore pentru evacuarea apei acumulate din ploi din peste 80 de locuinte si 165 de curti, cu 18 utilaje si autospeciale si un efectiv de peste 70 de cadre. Situatiile de urgenta s-au produs in localitatile Saveni, Barbulesti, Tandarei, Gura Ialomitei,…