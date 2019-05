Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, l-a insoțit, luni, pe ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, intr-o vizita de lucru in județul Gorj. Din delegație au mai facut parte directorul general al RNP ROMSILVA, George Mihailescu, directorul ...

- Judetul Maramures beneficiaza in acest an de investitii derulate prin Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) in valoare de 74 de milioane de lei, in domeniile ape, paduri si combaterea poluarii cu nutrienti, informeaza Agerpres.Citește și: Incendiu PUTERNIC in Parcul Național Domogled: doua…

- In intervalul 4- 5 aprilie 2019, in județul Maramureș a fost prezent ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș. In cursul zilei de vineri, 5 aprilie, cu incepere de la ora 12.00, in Sala ”Bogdan Voda” a Consiliului Județean Maramureș, ministrul Apelor și Padurilor a avut o intalnire la care a fost…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, efectueaza, joi 28 martie, o vizita de lucru in județul Sibiu, alaturi de directorul general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu. Demnitarul va participa, la primele ore ale zilei, la lucrarile work-shop-ului internațional privind…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, la Babeni, in judetul Valcea, ca anul acesta suma alocata din bugetul ministerului pentru investitii se ridica la peste 500 de milioane de lei, fiind cea mai mare suma directionata in acest sens in ultimul deceniu. "In anul 2019, valoarea…

- ”Revin la datele Organizației Națiunilor Unite prezentate pe site-ul dedicat Zilei Mondiale a Apei de anul acesta: pana in 2030, peste 700 de milioane de oameni din intreaga lume ar putea fi stramutați din cauza lipsei acute a apei, deci perspectivele nu sunt deloc imbucuratoare. De asemenea, calitatea…

- Ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, prezinta miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectele care vor fi derulate de minister in 2019, in domeniul Apelor, precum si investitiile realizate in cadrul Proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti', scrie Agerpres. Marti,…

