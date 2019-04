Ialomiţa: Autotren răsturnat, acoperişuri smulse, stâlpi de electricitate doborâţi, din cauza vijeliei Pompierii au intervenit marti dupa-amiaza, in judetul Ialomita, in peste 20 de situatii de urgenta inregistrate din cauza vijeliei si ploii abundente, printre care acoperisuri smulse si stalpi de electricitate doborati. Potrivit ISU Ialomita, in zona industriala a orasului Tandarei, din cauza vantului puternic un TIR gol a fost rasturnat in afara partii carosabile. "Garda Tandarei a acordat prim ajutor soferului, care a refuzat transportul la spital, si a asigurat masurile de prevenire si stingere a incendiilor la locul accidentului", a informat sursa citata. Tot la Tandarei, un copac s-a prabusit,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

