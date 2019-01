Aproximativ 2.500 de gospodarii din judet sunt, in continuare, nealimentate cu energie electrica, au informat, miercuri, reprezentantii ISU Ialomita.



"In acest moment, la nivelul judetului Ialomita mai sunt probleme cu lipsa partiala a tensiunii in cinci localitati, Adancata, Dridu, Jilavele, Rosiori si

Sinesti, fiind afectati 2.473 de consumatori", au afirmat reprezentantii ISU Ialomita.



Potrivit sursei citate, au inceput procedurile de deconectare a celor peste 30 de generatoarelor venite in sprijin si transferul acestora catre Inspectoratele care le-au pus la dispozitie,…