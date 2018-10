Stiri pe aceeasi tema

- Alerta! Trei cutremure inregistrate intr-un judet din Romania, intr-o singura ora Trei cutremure au avut loc in Muntenia, judetul Ialomita, intr-o singura ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter.Citește și: Liviu Dragnea, UMILIT la vot: Doi membri ai secției de votare au refuzat sa dea mana cu liderul PSD (video) Potrivit Institutului National…

- Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 14.15, in Muntenia, județul Ialomița, cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineata la orele 09:19, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 111 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Seismul s-a produs in apropierea oraselor…

- Patru cutremure au avut loc miercuri, 29 august, in județul Vrancea, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul dintre acestea a avut loc la ora 01:46 si a avut o magnitudine de 2,4 grade pe scara Richter, la o adancime de 76 kilometri. Al doilea a avut exact…

- Doua cutremure au avut loc in Romania intr-un interval de timp de 20 de minute. Unul dintre seisme a avut o magnitudine de 2 grade, iar cel de-al doilea, 3,1 grade pe Richter. Primul cutremur s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 14km.…

- Trei cutremure s-au produs joi in zona seismica Vrancea. Cel mai recent a avut loc la ora 20.51 și a avut 3 grade pe Richter, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „In ziua de 12/07/2018 la ora 20:51:31 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Trei cutremure s-au produs astazi in zona seismica Vrancea. Cel mai recent a avut loc la ora 20.51 și a avut 3 grade pe Richter, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „In ziua de 12/07/2018 la ora 20:51:31 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…