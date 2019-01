Stiri pe aceeasi tema

- Vremea nefavorabila creeaza mari probleme in județul Ialomița. 25 de localitați din zona de vest a județului sunt fara curent electric in acest moment. De asemenea, toate drumurile județene au fost inchise. Oficialii Comandamentului Județean pentru Situații de Urgența au precizat faptul ca fac eforturi…

- Peste 20 de localitati din judetul Ialomita au ramas fara curent electric in cursul noptii din cauza ploii inghetate si a vantului, inregistrandu-se si doua cazuri de autoturisme derapate si doi copaci...

- Peste 2.000 de consumatori din 13 localitati ale judetului Bihor sunt, luni, fara curent electric in urma avariilor la retea cauzate de caderile de zapada si viscol, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Situația localitaților fara curent, la ora 11.00: Carciu 86 consumatori Seuca 39 consumatori Leurda 48 consumatori Balanesti 173 consumatori Rasova, Telesti 126 consumatori Cerna 48 consumatori Articolul Localitațile din Gorj care NU au nici in acest moment curent electric! apare prima data in GorjDomino…

- Pentru gestionarea eficienta a situatiilor de urgenta generate de ninsoare, astazi, incepand cu ora 8.00, la sediul ISU Timis a fost convocat Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a interventiei si Grupa Operativa ISU Timis.

- O persoana a murit si alte sase au fost ranite, duminica seara, în urma unui accident petrecut pe DN 2C, în localitatea Amara din judetul Ialomita, în care au fost implicate o masina si o caruta.

