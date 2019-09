In luna iulie a acestui an, directorul general al IAEA, Yukiya Amano, a decedat in contextul in care se pregatea se demisioneze anticipat din cauza unei afectiuni medicale care i-a provocat probleme in ultimul an. Adjunctul sau, diplomatul roman Cornel Feruta, este in prezent director general interimar al IAEA si acum concureaza pentru postul de director general deplin. Pentru acelasi post concureaza si Rafael Grossi, un veteran in domeniul diplomatiei nucleare, si in prezent ambasadorul Argentinei la IAEA.

In paralel, dupa mai multe saptamani de speculatii cu privire la o posibila candidatura,…