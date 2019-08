iaBilete folosind tichete culturale pe iaBilet.ro iaBilet.ro, lider al pietei de ticketing in Romania, dupa numarul de clienti si bilete vandute, anunta un parteneriat cu Sodexo prin care clientii site-ului pot cumpara bilete online la cele peste 600 de evenimente din 70 de orase si folosind tichetele culturale pe cardurile oferite de Sodexo. Metoda de plata se adauga celor 9 deja existente asa ca acum clientii iabilet.ro pot achizitonat bilete cu plata prin card, paypal, vodafone, orange, carduri culturale sodexo, voucher, op, cele peste 2000 de puncte fizice printre care Flanco, Carturesti sau Diverta, ramburs si pe automatele Selfpay din toata… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

