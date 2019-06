Ia… sau povestea vieții rurale de odinioară, a unor obiceiuri din sate Nu se mai poarta, cu deprindere zilnica, in niciun sat, ci doar in anumite situații [1] , la festivitați, ceremonii… Pe vremuri [2] , fetele mosteneau (de la mama și de la bunica) nu doar arta de a o croi [3] , ci invațau și rugaciunile dinaintea inceperii torsului lanii, a tesutului, a impletitului firelor [4] … Se pierd, treptat, meșteșuguri [5] , odinioara vitale, pe care fetele și femeile le cunoșteau de la o varsta… Cu toate acestea, inca se creeaza, la sat, piesele vestimentare care fac parte din portul popular romanesc, iar iile ii inspira pe artiști cosmopoliți [6] dintre cei mai diverși… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

