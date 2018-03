Ia presiunea de pe umerii tai. Cum iti mentii calmul in negociere?

Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat luni ”tot mai absurde” dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa – acuza Londra – in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, iar Kremlinul a indemnat regatul sa-si dovedeasca acuzatiile cu probe sau sa prezinte scuze, relateaza AFP.…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere. "Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza…

- Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea…

- Fugarul Sebastian Ghița a intrat in direct la Antena 3 și cand a fost intrebat de ce nu face publica celebra fotografie cu Laura Codruța Kovesi, acesta a explicat ca trebuie, in primul rand, sa se protejeze și sa se gandeasca la viața sa.”Am facut in aceasta perioada o mulțime de lucruri avantate,…

- Presiunea a crescut marti asupra guvernului condus de premierul japonez, Shinzo Abe, care se confrunta cu un scandal legat de relatii de favoritism, intre apeluri la demisia ministrului de finante, fronda...

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat la ședința de lucru la care s-a discutat elaborarea și definitivarea proiectului de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri.

- Reprezentanții Federației Energetica vor susține in fața Comisiei de Negociere a CE Oltenia de luni ca sporul de fidelitate sa fie acordat pentru toți salariații companiei, nu doar pentru angajații TESA, așa cum a propus administrația și o parte a liderilor sindicali. Efortul financiar calculat…

- TEST. Știi sa negociezi sau mai ai de invațat? Raspunde la 6 intrebari și afla daca ești nascut(a) pentru asta, te descurci cat de cat onorabil sau iți trebuie mai mult curaj. 1. Trenul trebuie sa plece și tu nu ai bilet. Ce faci? a. Il aștepți pe urmatorul. b. Urci și… negociezi cu “nașul”. c. Urci…

- Tot mai multi antreprenori se orienteaza spre o afacere de viitor in e-commerce, in special spre una care implica Amazon. Insa, exista o serie de erori care pot dauna serios unui astfel de business, asa ca l-am rugat pe Alexandru Jurca, expert in business online, sa ne ofere un top 3 greseli…

- "Nu ne vom schimba politica de a ne spori presiunile asupra Coreei de Nord prin orice mijloace, pentru a o obliga sa se angajeze pe calea renuntarii la programele sale nuclear si balistic, intr-o forma completa, veritabila si ireversibila, si sa intreprinda pasi concreti spre denuclearizare", a declarat…

- Oferta tot mai mare de locuinte noi pune presiune pe preturile apartamentelor vechi, care-si reduc ritmul de crestere de pana acum, potrivit reprezentantilor Salonului Imobiliar Bucuresti, targ imobiliar ce a fost vizitat, in week-end-ul 2-4 martie 2018, de catre 9.700 de persoane. 0 0…

- Maine, 6 martie, unghenenii nu vor avea apa potabila in robinete. Intreprinderea Municipala ”Apa-Canal” din Ungheni, a anunțat ca presiunea apei va fi mai mica decat de obicei. In special sunt vizați locuitorii care traiesc in parametrii strazilor Alexandru cel Bun, Ciprian Porumbescu, Alexandru Bernardazzi,…

- Biletul zilei Cu moralul la cote maxime, www.pariuri1x2.ro a pregatit un nou bilet. Fotbalul este din nou in centrul atenției, intr-o zi cu meciuri tari programate in ultimele faze ale cupelor interne de pe ”batranul continent”. Primul meci pe care il vom urmari miercuri seara este…

- BERBECAstazi ar trebui sa va feriti de persoane care sunt prea dragute cu voi. In cele mai multe cazuri va fi vorba de falsitate.TAURRabufnirile emotionale va pot da multe batai de cap. Este indicat sa va pastrati calmul si sa actionati cat mai rational.

- Astazi meteorologii prognozeaza ninsori pe întreg teritoriul țarii. La nordul republicii termometrele vor indica -12..-15°C noaptea și -8..-11°C ziua, în centru minimele vor fi de -11..-14°C și maximele – de -7..-10°C. În sudul țarii mercurul…

- Simona Halep, numarul 1 in tenis. De luni, Simo revine pe prima poziție in ierarhia WTA. Romanca nu a participat la turneul de la Dubai din cauza unei accidentari, insa nici faneza Caroline Wozniacki nu a facut-o, astfel ca sportiva noastra revine pe primul loc in clasamentul mondial profesionist. Halep…

- Inca din copilarie a avut probleme cu greutatea, Khloe Kardashian fiind una dintre fetele mai voluptoase din clanul Kardashian- Jenner, iar acum, insarcinata in șapte luni și jumatate cu primul ei copil, sora lui Kim Kardashian a luat din nou proporții. Khloe și-a luat revanșa dupa ce familia a pus…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Un reprezentant al Confederației Meridian a intrat in stop cardiorespirator la finalul negocierilor cu ministrul Sorina Pintea, pe tema acordarii sporurilor, in contextul schimbarilor legislative. Sindicaliștii din Sanatate au avut, luni, o prima intalnire cu noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea,…

- Recent, premierul Viorica Dancila și-a expus dorința de a combate discriminarea din instituții, afirmand ca cele care activeaza cu un numar de peste 50 de persoane ar trebui sa aiba și un expert in egalitate de șanse.

- Robert Tudorache, aflat la Constanta pentru o vizita la sediul Oil Terminal, a spus ca se negociaza prelungirea memorandumului cu partea chineza pentru realizarea reactoarelor 3 si 4 la Cernavoda. “Suntem cu prelungirea memorandumului de intelegere pe inca sase luni. Deja am rezolvat undeva…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Sedintele comisiei de negociere a noului contract colectiv de munca (CCM) nu vor mai avea loc, cel putin in aceasta saptamana. Pana acum, in sedintele de negociere au fost stabilite doar punctele organizatorice. Negocierile pentru CCM pe 2018 vor fi reluate in data de 12 februarie.…

- • Doua Federații nu au avut mandate La sediul Direcției Miniere s-a organizat luni prima intalnire, pe acest an, a Comisiei de Negociere a Contractului Colectiv de Munca, din cadrul Complexului Energetic Oltenia. In cadrul ședinței, cele patru federații erau obligate sa-și prezinte mandatele…

- Simona Halep afirma ca este relaxata si ca nu simte presiunea finalei Australian Open. "Ma simt ok. Sunt un pic obosita, bineinteles, deoarece am petrecut multe ore pe teren. Dar ma simt bine, relaxata, nu am presiunea meciului. Am dormit mult. Acum, abia astept sa ma antrenez un pic, sa simt mingea.…

- Lotul Romaniei pentru meciul cu Germania din Rugby Europe International Championship. 30 de jucatori pregatesc jocul de pe 10 februarie, de la Cluj-Napoca. Naționala de rugby se pregatește pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat vineri lotul de 30 de jucatori convocati pentru pregatirea partidei cu Germania, de pe 10 februarie, din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, el exprimandu-si increderea ca ''Stejarii'' vor sti sa gestioneze…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Pe rețelele de socializare circula intens imagini cu un jandarm care lovește cu pumnul un batran. S-a intamplat sambata, la protestele din Capitala, din Piața Universitații. Jandarmeria susține ca angajatul MAI și-ar fi pierdut cumpatul, sub presiunea mulțimii. UPDATE. Jandarmul a fost identificat.…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza, referitor la jandarmul filmat in timp ce lovea cu pumnul mai multi protestatari, ca presiunea la care sunt supuse fortele de ordine prezente la astfel de evenimente poate genera aceste comportamente. "Referitor la misiunea desfașurata de Jandarmeria Capitalei cu ocazia…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Conducerea Jandarmeriei analizeaza imaginile in care un jandarm loveste manifestanti in Piata Universitatii, a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, adaugand ca este un caz individual si ca probabil acesta si-a pierdut calmul sub presiunea multimii. "Imaginile…

- Jandarmul care a lovit cu pumnii manifestanții și-a pierdut calmul sub presiunea momentului, spune purtatorul de cuvant al Jandarmeriei București. O analiza a modului in care s-a acționat este in derulare. Jandarmul care a lovit cu pumnii manifestanții și-a pierdut calmul sub presiunea momentului momentului,…

- Una din descoperirile nutriției moderne a fost samânța de psyllium. Ca și inul și ovazul, aceste semințe sunt bogate în fibre care, în contact cu apa, se topesc și formeaza un gel.

- Sanatatea noastra mintala depinde de diversi factori, cum este stabilitatea emotionala, psihologica si sociala. Indiferent de ce facem, este produs un efect asupra muncii, a stilului de viata si, de fapt, a sanatatii fizice si mintale. Impactul negativ sau pozitiv asupra creierului depinde numai de…

- Situatia raporturilor de putere din PSD este la un pas de a fi clarificata, dupa zile lungi de tensiune politica. Apropiatii lui Liviu Dragnea au cerut, la unison, convocarea de urgenta a Comitetului Executiv Național al PSD, pe fondul reactiilor negative starnite de conflictul

- Dorinta de a fi perfecti in ceea ce priveste corpul, mintea si cariera printre tinerii de astazi a crescut semnificativ, sub presiunea social medial, in comparatie cu generatiile anterioare, potrivit cercetarilor Asociatiei Americane de Psihologie. Acesta fenomen ar putea avea un impact negativ asupra…

- Presiunea pusa de medicii de familie dar si valul de nemultumiri din partea pacientilor a determinat autoritatile sa vina cu o serie de propuneri prin care circuitul bolnavului in sistemul medical sa fie simplificat incepand cu luna aprilie.

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Liderul sindical din minerit, Nicu Bunoaica, anunta ca a parasit Federatia Univers pentru a-si inscrie sindicatul in Federatia Energetica. Asta ii asigura din nou loc de titular in comisia de negociere din Complexul Energetic...

- Anul abia incheiat ar fi trebuit sa fie unul pozitiv pentru leu. Cu o alianta stabila la guvernare, cu una din cele mai importante cresteri economice din UE, existau cele mai favorabile premise. Dar… Dupa un 2016 incheiat cu un curs de 4,5471 lei, euro a scazut in 8 februarie la 4,4888 lei. Intre timp,…

- Turneul celor patru trambuline debuteaza, vineri, in Germania, la Oberstdorf. Editia cu numarul 66 a traditionalei intreceri de la cumpana dintre ani incepe sub semnul dominatiei primei tari gazda, care da primii doi sportivi in clasamentul la zi al Cupei Mondiale la sarituri cu schiurile - prin…

- E vremea bilanturilor si a planurilor pe 2018. E vremea cand tragem linie, concluzii si privim spre viitor, punem pe hartie rezolutii si sperante. Mai sunt cateva zile din 2017, prea putine ca sa se mai intample ceva cu adevarat important. Asa ca presiunea se muta pe anul viitor. Presiunea si speranta…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, s-a aratat ingrijorat de numarul mic de antrenori care mai activeaza in domeniu, o consecinta in primul rand a salariilor mici ale acestora. „La capitolul minusuri, ma ingrijoreaza numarul mic de antrenori. Avem din ce in ce mai putini antrenori,…

- Executivul Tudose se întrunește într-o noua ședința de Guvern, miercuri 20 decembrie, în timp ce mii de taximetriști protesteaza în Piața Victoriei și îi cer premierului o modificare în legea taximetriei.