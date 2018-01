Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Reteta delicioasei salate de boeuf, preparat nelipsit de pe mesele festive ale romanilor, o regasim la Radu Anton Roman, in volumul volumul "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, aparuta la editura Paideia. Pasii pregatirii delicioasei salate trebuie respectati intocmai pentru ca preparatul sa iasa…

- Reteta de sangerete in viziunea lui "Chef" Radu Anton Roman Multiple credinte populare privind efectul benefic al contactului cu sangele se manifesta mai ales la marile sarbatori calendaristice, cand norme de viata traditionala impun sa vezi neaparat sange (in special la Ignat, daca nu tai porc trebuie…

- CARNATI DE CASA, ingrediente 2 kg de carne tocata1 kg pulpa de porc1 kg poala (fleica, burta) de porc40 gr sare6 g pipe3 g ardei iute sua boia de ardei iute20 g boia ardei dulce3 g usturoi5 g cimbru uscat2g coriandru2g ienibahar400 ml…

- “Ma urc pe cantar in fiecare dimineața. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat rețeta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America și vine cu doua kilograme mai puțin. Nu poți manca cat te obliga rețeta. Tot ma intreaba lumea cum e rețeta asta.…

- Carnații ardelenești sunt un deliciu pentru mulți dintre consumatorii de alimente tradiționale. Rețeta clasica se face din carne macra și carne grasa intr-un procent de 80% cu 20%. Ardelenii au insa un secret pe care nu toate gospodinele il știu. Carnatii de porc sunt un preparat specific sezonului…

- Una dintre marile probleme ale femeilor este tenul, care, in multe cazuri, are de suferit. De aceea, foarte multe dintre ele apeleaza la diferite retete sau chiar trucuri pentru a scapa de acnee.A

- REȚETA COZONAC. Acesta este secretul cozonacului din Moldova! Gospodinele îl trântesc si pun un ingredient secret în compozitia cozonacului. Cozonacul lor iese mereu si pufos si gustos!

- Pentru gospodinele care doresc sa incerce pregatirea salatei de icre acasa, regretatul gastronom si jurnalist Radu Anton Roman prezinta pasii obligatorii care trebuie urmati pentru ca preparatul sa iasa „ca la carte”. Secretul preparatului deosebit de gustos ne este dezvaluit intr-una dintre cele lucrari…

- De ce ai nevoie pentru gogoși pripite 200 g iaurt 30 g zahar 1 ou 1 lingura rom 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 175 g faina 1 lingura praf de copt ulei, pentru prajit zahar pudra, pentru decor Afla cum se prepara…

- Caltabosul este o specialitate traditionala din carne de porc nelipsita de pe masa de sarbatoare a Craciunului. Prepararea caltabosului difera de la o regiune la alta, secretul gustului stand in alegerea condimentelor.

- Cel mai gustos si ieftin preparat se gateste din cartofi, oua si branza. O chiftea delicioasa, desi nu contine carne, cu multa verdeata, cu branza de vaci ori telemea, deliciosul aperitiv este simplu, sanatos si delicios. Reteta chiftelutelor din cartofi o regasim in lucrarea celebrului gastronom Radu…

- Carnati de casa RETETA. Reteta carnati traditionali. Carnatii sunt un preparat specific sezonului de iarna. In general, carnatii de casa se pregatesc dupa taierea porcului. Oricine poate sa-și prepare niște carnați delicioși in casa, urmand aceste retete traditionale de carnati de Craciun. Secretul…

- Mos Nicolae. Prajitura lui Mos Nicolae este o prajitura veche, numai buna iarna si pe gustul lui Mos Nicolae, scrie Realitatea.net.Mos Nicolae. Reteta este foarte usor de facut, ingredientele sunt la indemana, iar reusita prajiturii garantata.

- Pasii care trebuie urmati pentru ca mancarea sa fie delicioasa ii regasim la celebrul gastronom Radu Anton Roman. Reteta salatei de fasole boabe a fost publicata in cartea maestrului bucatariei, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Fasolea cu ciolan este una dintre cele mai delicioase mancaruri traditionale. Reteta originala de fasole cu ciolan a fost creata de bucatarii din armata si este considerata de soldati cea mai gustoasa mancare de la popota.

- Cremoasa, delicioasa și sanatoasa, aceasta rețeta de orez brun cu ciuperci necesita puține cunoștințe de gatit. Ingredientele prezentate mai jos ajung pentru 4-6 porții, timpul de gatire fiind de aproximativ 20 de minute. Iata ce pași trebuie sa urmați pentru a face acest preparat in propria bucatarie!…

- Sos dulce-acrisor care poate insoti aproape orice fel de mancare cu carne ori legume, hreanul este un preparat nelipsit in sezonul rece de pe mesele romanilor. Regretatul gastronom Radu Anton Roman obisnuia sa spuna ca merge cu orice, in afara de peste si tort. Reteta sosului de hrean oltenesc este…

- Secretul vietii chinezului Li Ching Yuen, care a trait un numar uimitor de 256 de ani, sta in hrana sa zilnica pe baza de ierburi și nu numai. „New York Times” scria in 1930 ca Wu Chung-Chieh, profesor la Universitatea din Chengdu, a descoperit in documentele imperiale ca guvernul chinez l-a felicitat…

- Un preparat gustos care se serveste in Banat, indeosebi la nunti si alte sarbatori, poate fi preparat rapid dupa reteta regretatului Radu Anton Roman, publicata in lucrarea recenta a gastronomiei romanesti, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Desert delicios si simplu de preparat, placinta pripita este nelipsita de pe mesele cu mancaruri romanesti. O reteta simpla, cu ingrediente putine, regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, autorul lucrarii “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Toamna este sezonul nucilor și este momentul ideal sa le consumi. Amestecate cu miere, fac minuni pentru organism. Vezi de ce ar trebui sa consumi acest medicament natural in fiecare zi. Nucile cu miere pot inlocui numeroase medicamente, potrivit goodmorningcenter.com. Combinația iți asigura necesarul…

- Cand vine vorba de luat masa in avion, rareori se intampla sa putem corela termenii „mancare in avion” cu „mancare delicioasa”, iar sentimentul general de retincența a fost amplificat de bucatarul Gordon Ramsay, care a declarat ca el prefera sa nu manance nimic atunci cand calatorește cu avionul. Celebrul…

- Chiar daca traiesti in Romania si nu ti-ai luat (inca!) bilet de avion cu destinatia Franta, deliciile frantuzesti pot fi preparate si la tine in bucatarie! Rețeta franțuzeasca de pate de foie gras este mai simpla decat ai putea crede, tot secretul e sa cantaresti foarte bine cantitatile de ingrediente:

- Secretul clatitelor cu proteine consta in compozitia lor. In loc sa folosim faina, unt sau margarina si lapte, le inlocuim pe toate cu iaurt grecesc. Acesta are de doua ori mai multe proteine fata de cel normal si jumatate din zaharul continut de cel clasic. Mai mult de atat, este bogat in probiotice,…

- Pretentioasa, dar deosebit de gustoasa, musacaua de cartofi ia mult timp gospodinei sa o prepare. Cu toate acestea, delcioasa mancare nu lipseste de pe mesele romanesti. Pasii retetei perfecte ii gasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- GOGOSARI IN OTET Mod de preparare1. Se spala gogosarii si se sterg. Se taie jumatati daca sunt mai mici,sau sferturi daca sunt mai mari.2. Intr-un vas mare punem gogosarii,adaugam peste ei zaharul, sarea, otetul, foile de dafin, piperul boabe si mustarul boabe. Se lasa 24 de ore…

- Ce sa mancam ca sa racim mai rar sau ca sa trecem cu bine de sezonul rece? Dan Ocheșelu, medic nutriționist, a facut cateva recomandari pentru Ziarul de Vrancea. Sistemul imunitar este o rețea interactiva de organe, celule și proteine care protejeaza corpul de viruși și bacterii sau orice substanțe…

- 14 tavi cu placinte cu branza dulce, sarata si mere cu nuca s-au copt in jumatate de ora sub privirile tuturor. „Ieri s-au facut 20 de cozonaci, am pus mana de la mana si am luat si mici, gratar. Am adus must. E important sa sarbatorim si sa recunoastem importanta pe care o au femeile in treburile…

- Aperitive deosebite de apreciate, langosile cu branza se prepara rapid. Pufoase si delicioase, acestea se gatesc in gari, in holuri de cinema si la bufete din majoritatea zonelor tarii. O reteta gustoasa o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”…