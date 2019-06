Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane sunt asteptate duminica, 23 iunie 2019, in ajun de Sanziene (Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul), in Piata Palatului Culturii si pe pietonalul Stefan cel Mare la cea de-a III-a editie de la Iasi a Festivalului Iei - RomanIA Autentica. Ca si anii trecuti, iesenii si turistii…

- Papa Francisc a plecat sambata seara de la Iasi, oras in care a vizitat Catedrala romano-catolica "Sfanta Maria Regina" si a avut o intalnire mariana cu tinerii si cu familiile in Piata Palatului Culturii, fiind intampinat de aproape 150.000 de oameni. La plecare, Suveranul Pontif a salutat…

- Papa Francisc este așteptat, sambata dupa-amiaza, la Iași pentru cea de-a treia locație a vizitei sale. Autoritațile locale s-au pregatit pentru sosirea suveranului pontif iar miile de pelerini au inceput deja sa soseasca in zona special amenajata. Pelerinii au inceput sa vina iar pe toate strazi sunt…

- Papa Francisc continua vizita oficiala in Romania, dupa o prima zi incarcata, in București, incheiata cu o ploaie torențiala. Suveranul Pontif este astazi la Șumuleu-Ciuc, unde va oficia Sfanta Liturghie, in fața a zeci de mii de credincioși. De la Șumuleu, liderul Bisericii Catolice merge la Iași. …

- „Festivalul reuneste ansambluri care promoveaza tinerele valori din diferite zone ale tarii precum Moldova, Bucovina, Muntenia si Ardeal. Spectacolul va fi sustinut de: Ansamblul Studentesc MUGURELUL (USAMV Iasi), Ansamblul Studentesc BUCUR (USAMV Bucuresti), Ansamblul Studentesc TRADITII (USAMV Cluj-Napoca),…

- Numarul protestatarilor impotriva PSD este foarte mare la Iasi. Sunt cateva mii de manifestanti, impartiti in trei zone principale: Cuza Voda, Esplanada Unirea si Stefan cel Mare- Cinema Victoria. Protestatarii au blocat accesul social-democratilor in unele puncte. Grupuri de pesedisti sunt uneori nevoite…

- Pe bulevardul Independentei au loc in aceasta dimineata manifestarile ocazionate de celebrarea Zilei Independentei, a Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial si a Zilei Europei. Circulatia auto pe bulevard, in zona Monumentului Independentei, va fi oprita in intervalul…