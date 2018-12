Stiri pe aceeasi tema

- Concertele tot mai dese si ritmul infernal in care munceste, in ultima perioada, si-au pus amprenta asupra lui Carmen de la Salciua. Sambata seara, cantaretei i s-a facut rau la un concert sustinut in Oradea si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Carmen de la Salciua are din nou probleme de sanatate!…

- Fostul sot al artistei le-a povestit tuturor ca, de fapt, el și Carmen de la Salciua nu au divorțat inca, din cauza unor probleme. Acum, la doar cateva zile de la afirmațiile artistului, Carmen de la Salciua a postat un mesaj pe Facebook. Satula de acuzațiile din ultimele zile, Carmen de la Salciua…

- Medicii au fost nevoiți sa intervina la petrecerea de la Cotroceni, realizata de Administrația Prezidențiala, cu ocazia Centenarului. Unei femei participante la evenimeni i s-a facut rau. Medicii i-au acordat ingrijiri medicale femeii la fața locului, anunța postul de televiziune RomaniaTV.…

- Unui barbat in varsta de circa 60 de ani care participa vineri seara la receptia de la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Nationale i s a facut rau, acesta fiind transportat la spital, transmite Agerpres.roBarbatul este sotul unei invitate la receptia oferita de seful statului cu ocazia Zilei Nationale.…

- Oana Roman a postat pe contul de socializare, o fotografie in care apare pe patul de spital, cu o branula in mana, in timp ce i se administreaza o perfuzie. Din cauza oboselii, organismul vedetei a cedat. „Cand oboseala iși spune cuvantul trebuie sa ne tratam! Analize și tratament!”, a scris Oana Roman,…

- Un accident banal ar fi putut sa o lase fara vedere pe fiica Andei Calugareanu, Ioana Tufaru. „Eram cu Luca in parc și am vrut sa imi arate ceva el cu degetul. Eu am fost curioasa sa vad ce a vazut el atat de important și am intrat cu ochiul in degetul lui. Asta e, s-a intamplat! Am o zgarietura…

- Thalia și-a ingrijorat fanii dupa ce a anunțat pe o rețea de socializare ca nu se simte deloc bine in ultima perioada. Cantareața a ajuns de urgența la spital dupa ce a leșinat acasa. Medicii...

- Zilele trecute, Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu a trecut prin clipe grele, dupa ce fetița lor s-a imbolnavit și au dus-o de urgența la spital. Din fericire starea ei este acum stabila, insa cei doi s-au speriat foarte tare. “M-am speriat ingrozitor! Petra nu a avut nimic pana acum, și nu am știut…