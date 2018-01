Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la un spital din judetul Botosani azu avut parte la urgente de un caz mai putin obisnuit. O femeie in varsta de 40 de ani s-a prezentat la camera de garda cu putin dupa miezul noptii si a spus ca are dureri foarte mari in zona abdominala, dar si in zona rinichilor.

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Viața Adrianei Bahmuțeanu pare sa fie, la inceput de an, mai complicata ca niciodata. Iar problemele de sanatate par sa se țina scai de vedeta. Astfel, dupa ce a luat decizia, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, sa se retraga de pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, iarași, la spital.…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- Un operator de la 112 s-a confruntat cu o misiune mai putin obisnuita, dupa ce a raspuns unui apel. La celalalt capat al firului era o femeie de 33 de ani din judetul Botosani, care a cerut ajutorul, pe motiv ca este batuta cu puterea mintii. Tanara sustinea ca partenerul ei are puteri paranormale.

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A

- Dorel Vișan a primit diagnosticul a fost colica biliara. In urma mai multor investigații medicale, doctorii au decis ca nu este nevoie de operație, insa actorulva fi monitorizat. Dorel Visan: "Apar surogatele culturale si rebuturile artistice" Dorel Visan, in varsta de 80 de ani, este…

- Actorul Dorel Vișan in varsta de 80 de ani, a ajuns de urgența la spital in dupa amiaza zilei de joi, 21 decembrie. El a stat aproximativ cinci ore pentru investigații și tratament, apoi a fost externat. Dorel Vișan ar fi ajuns speriat la camera de garda, unde a fost preluat de o echipa condusa de dr.…

- Scandal, ieri, la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. O femeie, de 35 de ani, din municipiu, s-a prezentat ieri- dimineața la secție, dupa ce a fost mușcata de un caine fara stapan, insa ...

- Monica Tatoiu este o femeie puternica, determinata, care-și exprima cu curaj opiniile, chiar daca acestea nu sunt pe placul majoritații. Aceste caracteristici au facut-o sa fie deopotriva indragita și criticata de cei din jur. Cu toate ca suntem obișnuiți sa o vedem mereu vesela, plina de energie și…

- Monica Tatoiu a ajuns in aceasta seara pe mana medicilor, dupa ce a suferit un accident. Cand a ajuns la spital, doctorii i-au dat o veste teribila. Vedeta a marturisit in urma cu putin timp ce i s-a intamplat.

- Un barbat de 56 de ani, din Galati a decedat dupa ce a fost accidentat, duminica, pe o strada din Pitesti.Accidentul s-a petrecut pe Calea Bascov. Barbatul s-a angajat sa traverseze strada printr-un loc nepermis si a fost lovit de un autoturism.La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de terapie…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer, a fost transferata de urgenta la un alt spital, dupa ce instanta a decis sa-i oblige pe parinti sa fie de acord cu tratamentul. Micuta a ajuns de la Iasi la Timisoara si a fost supusa mai multor analize pentru a se afla in ce stadiu este boala ei…

- Nia Payne, în vârsta de 26 de ani, spera sa urmareasca eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, însa nu își imagina pe atunci ca urma sa ajunga la camera de garda cu un semn în forma de

- O femeie si copilul acesteia au decedat duminica seara, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc pe DN 72, in localitatea prahoveana Bratasanca, anunta AGERPRES.Citeste si: Plesoianu, reactie TRANSANTA dupa mitingurile anuntate de PSD: 'A venit vremea sa strangem…

- O explozie s-a produs, sâmbata dupa-amiaza, la o casa din localitatea Sebiș, în județul Arad. În urma deflagrației, o femeie în vârsta de 60 de ani a suferit arsuri și a fost transportata la spital.

- Shakira a fost dusa de urgența la spital, dupa ce a facut hemoragie la nivelul corzilor vocale. Medicii i-au prescris un tratament, iar vedeta s-a întors acasa. Acum, însa, aceasta a trebuit sa mearga la un control, iar Gerard Pique i-a sarit în ajutor și i-a fost șofer.…

- Din primele verificari efectuate la fata locului a reiesit faptul ca o femeie de 36 de ani, din Beceni a fost acrosata in timp ce traversa DN 2 E 85, in zona trecerii de pietoni, semnalizata prin inducator, de o autoutilitara condusa de un barbat de 30 de ani din Odaile pe sensul de mers Ramnicu Sarat-Buzau.…

- Un indian a reușit sa-i suprinda pe doctori. Acesta a mers la spital acuzand dureri de stomac, insa un control a scos la iveala ca acesta sufera de o boala psihica, din cauza careia are un obicei extrem de bizar: sa manance obiecte de metal. Medicii indieni au fost surprinși de ce au descoperit in stomacul…

- In timpul nașterii, femeia s-a intors catre mama și logodnicul ei și le-a spus ca ii iubește. Dupa aceea, inima ei s-a oprit și a inceput sa sangere grav in timpul nașterii. Potrivit Daily Mail, Shannon, in varsta de 22 de ani, nu a reușit timp de 2 saptamani sa iși țina copilul in brațe,…

- Situatie critica pentru Maria Constantin si mama ei. Dupa primul termen al divortului in fata instantei, acolo unde Marcel Toader nu s-a prezentat, mama artistei a ajuns de urgenta la spital, in stare grava.

- Evenimentele petrecute recent la Satu Mare, cand o femeie a fost mușcata de fața de un caine, scoate la suprafața un subiect controversat in ultimii ani, dar asupra caruia nu s-a gasit nicio rezolvare.

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- „Garzile efectuate de medici in afara programului normal de lucru de la functia de baza pana la limita a 48 de ore pe saptamana, reprezinta garzi obligatorii. (…) Contravaloarea garzilor...

- Situatie iesita din comun in orasul Cahul din Republica Moldova. O femeie a nascut chiar in statia de autobuz. Chemati in ajutor, medicii de la ambulanta au ajuns la locul interventiei in patru minute, dar femeia nascuse deja, informeaza Realitatea.net "Copilul era deja nascut si se afla in stare extrem…

- Celebrul criminal in serie american Charles Manson a fost internat in urma cu cateva zile intr-un spital din California. Medicii sunt de parere ca starea sa de sanatate se va agrava tot mai mult.

- Pompierii din Argentina au fost nevoiți sa darâme un zid pentru a permite unei femei de 490 de kilograme sa-și paraseasca casa. Aceasta urma sa fie internata în spital pentru tratament, scrie presa locala.

- Alexandru Arșinel a chemat de urgența salvarea acasa, dupa ce i s-a facut rau. Deși medicii i-au recomandat sa se interneze in spital, acesta a refuzat. Actorul a avut probleme cu tensiunea și a chemat ambulanța acasa, insa nu a vrut sa mearga la spital. Soția actorului are probleme grave de sanatate…

- Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis (73 ani) a fost dus de urgenta la spital, unde a fost supus unei interventii chirugicale. A inceput brusc sa se simta extrem de rau, iar Oana Lis a fost cea care l-a convins ca este necesar sa consulte un medic specialist, potrivit click.ro. Dupa ce a ajuns la…

- Dupa ce a ajuns la scoala, fata a plecat la o farmacie sa cumpere medicamentele. I-a spus asistentei ca le ia pentru o ruda cu probleme cardiace, apoi a mers in toaleta scolii unde a luat pastilele. Tanara s-a intors in clasa si le-a povestit colegilor ca a avut o cearta cu prietenul ei, dar si ca…

- O femeie moarta a zacut mai multe ore in strada, in județul Valcea. In stare de șoc, localnicii spun ca au sunat la Ambulanța, insa medicii au plecat fara sa ridice cadavrul din drum. Incidentul șocant a avut loc, duminica, in satul Gorunești, județul Valcea. Localnicii au sunat la 112, dupa…

- Mousumi Dam s-a prezentat la medic pentru ca suferea teribil din cauza unor dureri abdominale acute. Dupa ce i-au facut mai multe analize, doctorii i-au pus diagnosticul de litiaza biliara. Boala se manifesta prin aparitia unor pietre la nivelul vezicii biliare.

- Ați avut vreodata una dintre acele raceli sacaitoare, care pare ca nu mai trece? Așa a fost viața de zi cu zi pentru o femeie in varsta de 57 de ani, din China, care a avut sangerari nazale, congestie și inflamație timp zeci de ani, informeaza livescience.com

- O femeie de 57 de ani din China a ajuns la medic dupa decenii in care s-a confruntat cu sangerari ale nasului si inflamatii. Cauza nu era o raceala cronica, ci o conditie foarte rar intalnita a carei cauza exacta nu se cunoaste.

- O femeie de 65 de ani, care se intorcea de la un spital din București, a facut stop cardiac intr-o benzinarie de la ieșirea din Buzau și a murit. La aceasta ora, un echipaj medical SMURD incearca sa o resusciteze, insa femeia nu raspunde manevrelor. Potrivit primelor informații de la fața locului, femeia…

- Simon Cowell are 58 de ani si ajuns la spital dupa ce a cazut pe scarile din propria casa in timp ce avea in mana un cana cu lapte fierbinte.Potrivit apropiatiilor, artistul ar fi vrut sa bea acea cana cu lapte pentru ca nu putea dormi. Juratul și creatorul emisiunii „X Factor” a fost…

- Situatie fara precedent in orasul Filiasi din judetul Dolj. O femeie, victima a unui accident de circulatie, petrecut marti, a ajuns la spital cu o duba, nu cu o ambulanta. Femeia a fost grav ranita de un autocar, chiar pe trecerea de pietoni, in fata primariei. Iar la Filiasi nu era nicio ambulanta…

- Alexandru Arsinel a fost dus de urgenta la spital pentru ca se confrunta cu grave probleme de sanatate. Actorul de 78 de ani s-a simțit destul de rau, astfel ca a chemat salvarea acasa. Medicii sosiți la locuința sa au decis sa-l duca de urgența la spital pentru investigații.”Sunt momente,…

- Un echipaj SMURD a intervenit in aceasta dimineața pe Calea Craiovei, acolo unde a avut loc un accident cu victime multiple. Nu mai puțin de 7 persoane au fost transportate la spital, in urma impactului dintre doua autoturisme, printre victime aflandu-se și o fetița in varsta de 12 ani. Din primele…