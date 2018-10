Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea seismica a fost extrem de ciudata duminica, șapte cutremure lovind Romania pe parcursul zilei. Experții sunt ingrijorați de adancimea foarte mica la care s-au produs. Șapte cutremure au lovit Romania in ziua de duminica, la intervale neregulate de timp. Cel mai ingrijorator aspect al acestor…

- Tribunalul Gorj incepe, luni, audierea martorilor din dosarul in care targujianul Alexandru Laza Cristofor este judecat pentru omor. Acesta este al treilea termen in proces. Tanarul de 22 de ani este acuzat ca, in luna februarie, și-a injunghiat prietenul, in timp ce se aflau in apartamentul lui. Procurorii…

- Un barbat de 35 ani, din Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Ciuperceni, din cauza neatenției, nu a observat la timp o caruța tractata de un tractor, intrand in coliziune cu acesta. In urma evenimentului a rezultat decesul unui barbat de 69 de ani, care se afla in caruța și ranirea…

- O firma din Iași, aflata in insolvența, a reușit sa puna mana, cu cateva zile in urma, pe lucrarile de reabilitare a Ansamblului Manastiresc Tismana, monument istoric. Lucrarea i-a fost incredințata acestei societați insolvente, fara licitație, de catre Compania Naționala de Investiții. Interesant este…

- Parintii care au copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani impliniti la 1 septembrie 2016, inscrisi la gradinita, pot depune cereri pentru acordarea tichetului social! Este vorba de familiile cu posibilitati materiale reduse al caror venit lunar pe membru de familie nu depaseste 284 de lei. Cererile…

- Un barbat care aștepta un tren luni dupa orele amiezii a cazut lat la pamant, spre stupoarea altor calatori care așteptau un mijloc CFR. Martorii au apelat la 112 sesizand starea barbatului. Pe peron a ajuns imediat o ambulanța, iar persoanei i s-a acordat primul ajutor pe loc, acolo pe ciment. Omul…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia anunta intreruperea…