Stiri pe aceeasi tema

- "Ma intreb daca, pana la urma, prelungirea - in afara prevederilor legii - a mandatului dlui G-ral Ciuca nu are de-a face cu informatiile circulate in presa cum ca ar putea prelua sefia PNL dupa iesirea din Armata ...Ori singura modalitate ca acest lucru sa nu se intample, incurcand socotelile "liberalilor…

- Eurodeputatul PSD Ioan Mircea Pascu sustine ca generalul Nicolae CIuca ar fi vrut sa preia sefia PNL. Drept urmare, presedintele Klaus Iohannis le-a inurcat socotelile liberalilior prelungind mandatul generalului Ciuca in fruntea Statului Major. In realitate, Nicolae Ciuca este unul dintre cei mai apreciati…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pașcu lanseaza o noua teorie - președintele Klaus Iohannis i-ar fi prelungit mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Armatei pentru ca acesta putea prelua șefia PNL la ieșirea din armata.

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pașcu s-a intrebat duminica, pe Facebook, daca prelungirea mandatului șefului armatei are de-a face cu informații privind o eventuala preluare de catre Nicolae Ciuca a conducerii PNL.„Ma intreb daca, pana la urma, prelungirea - in afara prevederilor legii…

- Monitorul Oficial a publicat, sambata, decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii . Decretul nu este contrasemnat de premierul Viorica Dancila. Decizia de prelungire a mandatului generalului…

- Decretul presedintelui Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului sefului Statului Major General al Armatei, generalul Nicolae Ciuca, a fost publicat, sambata, in Monitorul Oficial.Decretul nu este contrasemnat de catre premierul Viorica Dancila. Potrivit decretului, se prelungeste…

- Fostul președinte Trian Basescu ii critica aspru pe Iohannis, pe ministrul Apararii Gabriel Leș și pe premierul Viorica Dancila, referitor la situația privind prelungirea mandatului actualului Șef al Statului Major al apararii, Nicolae Ciuca, spunand ca aceștia au dus lupta politica și propriile ambiții…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca decretul pentru prelungirea mandatului sefului SMG, Nicolae Ciuca, semnat de presedintele Klaus Iohannis, nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict juridic de natura constitutionala.