- Autoritatile din Costa Rica au trimis la DNA, in baza unei comisii rogatorii internationale, dosarul mortii suspecte a milionarului Costel Comana. Afaceristul s-a sinucis pe 25 februarie 2015 in toaleta avionului care il transporta pe ruta Bogota (Columbia) - San Jose (Costa Rica). Milionarul calatoarea…

- Directorul unei companii de transport persoane și-a pus mainile in cap dupa ce a vazut dezastrul lasat de o clasa de elevi care au inchiriat autocarul, ironic, pentru activitați in programul "Școala altfel", scrie digi24.ro.

- Directorul unei companii de transport persoane a postat pe Facebook o imagine cu dezastrul lasat de o clasa de elevi care au închiriat autocarul pentru activitați în programul &"Școala altfel&".

- Nu numai ca se moare cu zile la noi în țara, dar se moare si în chinuri. Aproape 200.000 de români au nevoie anual de îngrijiri paliative, însa prea putini pacienți beneficiaza de acest tip de asistența.

- Actrița Aimee Iacobescu avea un nume cu totul special și aparte. Vedeta a explicat de unde și cum s-a ales cu acest prenume greu de uitat. Aimee nu este deloc un nume comun, iar actrița Aimee Iacobescu s-a mandrit dintotdeauna cu acest prenume pe care l-a avut și cu care s-a remarcat pe scena artistica…

- Un roman de 17 ani a furat o masina in Elveția, la Berna, apoi a spart un baraj al politiei si a ajuns pana la urma intr-o prapastie. A scapat nevatamat. Baiatul, cunoscut cu antecedente de furt si violenta, a fost urmarit mai multti km in afara Bernei de exhipaje de politie, conducand haotic si cu…

- Pepe s-a schimbat total dupa ce s-a casatorit și vorbește despre trecutul sau și despre clipa in care și-a intemeiat o familie alatui de soția sa, Raluca. Pepe și Raluca traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au o casnicie frumoasa și doua fetițe superbe. “Conteaza mult sa știi sa ierți.…

- Tatal in varsta de 72 de ani al lui Elon Musk are o fetița in varsta de 10 luni cu fiica lui vitrega. Aceasta informație ar putea explica relația ”amara” din familia lui Elon Musk, despre care patronul Tesla a vorbit de curand. Vezi galeria foto + 2 + 2 Intr-un interviu pentru Rolling Stone, oferit…

- Catinca Roman, primele declarații despre scandalul in care a fost implicata fiica ei, Calina. Sora Oanei Roman neaga orice presupusa relație dintre Calina și “prințisorul taximetriștilor”. “Platește prețul celebritații. Calina are o carapace destul de groasa și o sa treaca peste orice situație. M-a…

- Mihai Bendeac, despre cel mai mare coșmar al Deliei. Intrigat de apetitul colegei sale de la pupitrul de jurat ”iUmor”, actorul a facut un exercițiu de imaginație amuzant. Mihai Bendeac și Cheloo știu deja ca Deliei ii place sa se bucure de gustari in timpul filmarilor și de obicei jurata ”iUmor” imparte…

- Antonio Banderas s-a intors in Malaga, orașul sau natal, pentru lansarea serialului produs de National Geographic despre viața lui Pablo Picasso, genialul pictor nascut in același oraș sudic al Spaniei. Dupa ”red carpet”, discursuri și proiecția oficiala, a urmat petrecerea. Reporterul Libertatea a…

- Claudiu Mitea, dansatorul care a fost paralizat de 4 ori. Antrenorul de welness Claudiu Mitea a intrat pe scena spunand ca nu știe sa cante sau sa danseze, deși a prestat un fabulos numar de dans contemporan. “Am venit sa aduc speranța și motivație. La 16 ani am suferit o semipareza pe partea stanga,…

- Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei 2018. Asociația pentru sprijinirea pacienților cu TB-MDR, in parteneriat cu Primaria Capitalei, marcheaza 24 martie – Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei prin iluminarea in roșu a cladirii Primariei Generale a Municipiului București și prin realizarea…

- Directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Vadim Cojocaru, a demisionat din funcție. Anunțul a fost facut astazi in plenul Parlamentului de șefa Comisiei juridice, Raisa Apolschi.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea s-a declarat mulțumita de modul in care are loc deszapezirea in Capitala, vineri, ea precizand ca pe marile bulevarde s-a circulat bine de dimineața iar acum prioritatea este degajarea strazilor secundare. ”De miercuri vine primavara, mai ploua luni și marți”, a spus…

- Wall Street a deschis in scadere, indicele Dow Jones coborand cu 700 de puncte dupa ce președintele Trump a anunțat taxe pentru produse in valoare de 50 de miliarde de dolari importate din China. Dow Jones a scazut cu peste 730 de puncte, sau cu 2,9%, pana la 23.959,10, coborand sub 24.000, pentru prima…

- Albumul foto Mihai I Amurg Regal, din 27 martie, la chioșcurile de ziare. De 27 martie 2018, la toate punctele de difuzare a presei, puteți achiziționa – impreuna cu ziarul Libertatea – cartea “Mihai I Amurg regal”, care face parte din colecția Regala. Albumul, care costa doar 29.99 lei, conține 170…

- Prima vizita a premierului Dancila in țara; Aleșii s-au plans de funcționarii de rangul doi sau trei din ministere, care pun ”talpa” proiectelor importante pentru comunitate. Senatorul PSD Adrian Tutuianu, le-a prezentat premierului Viorica Dancila si vicepremierului Paul Stanescu realitatea din județ…

- Carmen Dan despre barbatul surdo-mut amendat pentru lozinci. Ministrul de Interne a declarat, joi, ca a fost vorba despre o eroare de redactare in cazul barbatului surdo-mut care a fost amendat pentru scandari la un miting in București. Ministrul Carmen Dan a menționat ca așteapta verificarile interne,…

- O femeie de 25 de ani va fi nevoita sa traiasca toata viața cu vina morții propriei sale fiice. Aceasta a parcat mașina cateva momente lasand-o singura pe micuța, iar cand s-a intors nu a mai gasit nici mașina, nici copilul. Aceasta a sunat disperata la poliție. Dupa cateva ore de cautari,…

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- #salvatipipera . Directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a vorbit la interviurile Libertatea LIVE despre cum poate schimba societatea civila viața unui oraș, dar și despre cum pot asociațiile de profil sa preia mesajul cetațenilor și sa-l transpuna pe agenda publica a unei…

- De ras si de plans. O tanara de la Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" din Barlad a lasat juriul, dar si publicul fara cuvinte atunci cand a fost intrebata care este capitala Angliei. Tanara a stat un pic pe ganduri si a raspuns... Rusia.

- Cazinoul din Constanta, un simbol al orasului de la malul marii, inclus recent pe lista celor mai periclitate 7 monumente din Europa, se afla din nou in carti pentru restaurare. Lasat in paragina, din pricina birocratiei, al licitațiilor organizate, contestate și anulate, Cazinoul va fi conservat pana…

- Directorul Școlii Gimnaziale Manastireni este cercetat penal dupa ce a urcat la volanul autoturismului sau și a condus. Polițiștii de la rutiera l-au prins in trafic pe dascal și cand i-au pus etilotestul au aflat ca a consumat mai multe pahare cu alcool. Directorul neaga acuzațiile polițiștilor de…

- Directorul general in cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, Olimpia Negru, a declarat, joi, ca se fac eforturi „supraomenesti” pentru ca digul sa nu cedeze,din cauza viiturii,in Capeni, judetul Covasna, unde autoritatile au decis evacuarea a peste 300 de oameni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fostul director al firmei de efecte pirotehnice implicate in evenimentul tragic de la Clubul Colectiv, Cristian Nița, a primit o veste buna din partea magistraților Tribunalului București. Judecatorii și-au dat acordul pentru ca inculpatul sa poata parasi țara, pentru oi scurta perioada de timp. Acuzatul…

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- Premierul Viorica Dancila a fost chestionata pe tema candidatului pe care PSD il va trimite la alegerile prezidentiale. Aceasta a fost intrebata daca este de parere ca Liviu Dragnea va candida. Raspunsul acesteia nu a fost unul clar in acest sens, dar a lasat de inteles ca acesta ar putea candida…

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Cu ocazia inceperii noului sezon al show-ului „Romanii au talent”, Pavel Bartos si Smiley au fust invitati pe canapeaua de la „Vorbeste lumea”, unde au raspuns tuturor curiozitatilor despre emisiune, dar si despre viata personala. Pentru ca e traditional ca vedetele emisiunii sa se intalneasca cu mic,…

- Un moment nostim a avut loc azi-dimineața, in cadrul ședinței Consiliului Local Municipal Buzau. Totul a inceput in momentul in care, ajuns la proiectul referitor la SCM Gloria Buzau, consilierul municipal George Vlad a cerut dreptul la cuvant pentru a aduce in discuție o situație pe care o considera…

- Inconstienta crasa din partea unui taximetrist din municipiul Suceava. Cornel Onciu, de 53 de ani, a fost prins in noaptea de sambata spre duminica in timp ce conducea taxiul in care se afla si un client in ciuda faptului ca de aproape o luna de zile avea permisul suspendat.Taximetristul a luat un ...

- O sotie indoliata, o fiica de 15 ani, o familie indurerata si multa tristete a lasat in urma sa Ionuț Boștinaru, tanarul de 40 de ani, care a fost gasit spanzurat, joi, intr-o anexa din gospodaria din Farcașești. Electricianul de la CEO a fost condus pe ultimul drum, duminica, de cateva sute…

- Anual, se atesta sute de accidente rutiere, inecuri și infracțiuni grave provocate de consumul abuziv de alcool, noteaza NOI.md. Astfel, in urma studiilor efectuate la acest capitol și a cifrelor care arata situația curenta despre numarul infracțiunilor comise sub influența bauturilor spirtoase, ministrul…

- Tragica poveste a Elenei Dumitrescu a inceput amar, dupa ce a fost desparțita de cei doi frați ai ei, inca din primii ani de viața. Acum, la 38 de ani, povestea pare sa nu capete o turnura prea frumoasa, pentru ca deși aproape a dat de urmele fratelui ei, Iasz Tiberiu Walter, acesta nu a dat curs invitației…

- Polițiștii din Buzau au deschis o ancheta dupa ce, pe o rețea de socializare, au aparut imagini în care o eleva este lovita în mod repetat de un coleg, în timp ce se aflau în microbuzul școlar, fara ca vreun adult sa intervina. Și la școala se fac cercetari. Pe imaginile care…

- Polițiștii din Buzau fac ancheta dupa ce familia unei eleve a reclamat ca vineri dupa-amiaza copila a fost batuta de un baiat in microbuzul școlar cu care se intorcea de la școala spre casa. Agresiunea a fost filmata de colegii fetei agresate și trimisa familiei acesteia, iar șoferul microbuzului nu…

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist. Din primele informații, șoferul mașinii, care a fost și reținut, a suferit o criza de epilepsie,…

- Ghizii montani din Alpi avertizeaza ca atunci cand zapada se topește in aceasta primavara, ar putea gasi cadavrele unor migranți care au incercat sa faca trecerea terestra din Italia in Franța, scrie CNN. Inasprirea controalelor de frontiera dintre Franța și Italia in ultimii ani i-a determinat pe unii…

- Dupa declaratia Premierului Mihai Tudose , care a socat ieri lumea economica prin implicarea nationalizarii unuia dintre cele mai mari santiere navale din Romania, cel de la Mangalia, ECONOMICA.NET a cerut detalii guvernului pe acest subiect. Trei intrebari simple au fost adresate de ECONOMICA .NET…

- In Romania, doar patru poli urbani ii mai atrag pe romanii ramași in țara: București, Timișoara, Iași și Cluj. In rest, exista Romania paralela. Romania satelor, orașelor și județelor din care romanii pleaca. Cifrele de la statistica arata ca sute de mii de romani iși parasesc domiciliile pentru a se…

- Intrebarea este va fi sau nu Dragoș Patraru luni pe Tvr? Raspunsul final, a precizat acesta, se va decide maine. Dupa saptamani de negocieri, sambata vor fi ultimele discuții. Mai exact, cele decisive. "Daca totul merge bine, din motive care ma depașesc, ne vom vedea din 8 ianuarie tot aici. Desigur,…