I-au retras titlul de doctor lui Florian Bodog! Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis ca și-a plagiat teza de doctorat, printr-o decizie emisa in 25 iulie și data publicitații de pressone.ro. Consiliul General al CNATDCU a validat rezoluția de retragere a titlului științific de doctor in Management deținut de Bodog in unanimitate, cu 37 de voturi „pentru” din totalul celor 37 de membri prezenți, arata sursa citata. Chiar daca i s-a retras titlul de doctor in Management, obținut la Universitatea de Vest din Timișoara, Bodog ramane, totuși, cu titlul de doctor in… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

