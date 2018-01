Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- S-a aflat cine este persoana care, in fiecare an, de sarbatori, impodobește un braduț la mormantul regretatei cantarețe Madalina Manole. Madalina Manole, de la dispariția careia s-au implinit șapte ani , s-a sinucis in data de 14 iulie 2010, in ziua in care ar fi implinit 43 de ani dupa ce a baut Furadan,…

- Pepe, ședința foto alaturi de familia lui, de Craciun. Artistul a ținut ca și anul acesta sa pastreze tradiția și sa surprinda momente unice alaturi de fetele lui. Artistul a postat pe contul de socializare, imagini realizate langa bradul de Craciun, alaturi de Raluca și fetele lor. Vezi galeria foto…

- In familia Deliei este bucurie mare fiindca Oana Matache, sora celebrei cantarețe, a devenit pentru prima data mama. Aceasta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, chiar in a doua zi de Craciun.

- Pe 25 decembrie 1989 romanii sarbatoreau primul Craciun liber. Iar la Targoviste, sotii Ceausescu erau judecati, condamnati la moarte si executati pentru anii de dictatura indurati de popor. Sunt insa nostalgici care si astazi deplang moartea conducatorului comunist.

- Principalul brad de Craciun din capitala Kazahstanului a fost cuprins de flacari, in aceasta dimineata. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizati zece pompieri si doua autospeciale. Nimeni nu a avut de suferit.

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.

- Președintele Klaus Iohannis a lipsit de la slujba de Craciun! Președintele nu a mers cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba, așa cum obișnuia. Sunt voci care spun ca președintele nici nu ar fi in Sibiu. Totuși, Iohannis a anunțat ca va face sarbatorile de iarna la Sibiu și București.In plus,…

- Corina si Traian formeaza unul dintre cele mai frumoase si admirate cupluri care au fost la "Mireasa pentru fiul meu". Dupa ce au aflat ca vor deveni parinti, cei doi au parte de un Craciun minunat impreuna.

- Adrian Mutu este un familist convins! Briliantul si frumoasa lui sotie se pregatesc intens pentru Craciun. Si chiar daca are o multime de ajutoare, Sandra nu se lasa si trece la cratita sa pregateasca prajiturile.

- De sarbatori, oamenii pregatesc decorațiuni care mai de care pentru a infrumuseța atmosfera din casa și chiar inventezi noi modalitați prin care sa faci bradul de Craciun! In acest an, artistul Pepe nici el nu s-a ascuns de spiritul viu al sarbatorilor și a facut bradul intr-un mod inedit.

- Consemnarile istorice spun ca primul brad impodobit ar fi aparut la Riga, in Lituania, in anul 1510, iar in anul 1521, printesa Helene de Mecklenburg a adus la Paris obiceiul impodobirii bradului dupa ce s-a casatorit cu ducele de Orleans. In anul 1605 a fost inaltat primul brad de Craciun intr-o piata…

- Cand ai imaginatie si rabdare, orice obiect poate deveni decoratiune pentru pomul de Craciun! Cel putin pentru elevii unei scoli din judetul Mures, care au participat la concursul "Cel mai frumos brad". Copiii au folosit de toate, de la paste, la CD-uri si la betisoare pentru urechi.

- Decorațiuni Roberta Crintea Decorațiuni Roberta Crintea Decorațiuni Roberta Crintea Decorațiuni Olguța Berbec Decorațiuni Olguța Berbec Decorațiuni Olguța Berbec Decorațiuni Maria Constantin Decorațiuni Maria Constantin Decorațiuni Ornela Pasare Au mai ramas doar cateva zile pana la Craciun,…

- Anul acesta, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a pus in vanzare 83.000 de pomi de Craciun, din care 70.000 din specia brad si 13.000 din specia molid. Insa, nu toți oamenii vad cu ochi buni taierea acestora, optand pentru brazii artificiali.

- Un brad de Craciun a fost impodobit, miercuri, in piata Bucur din Bucuresti, acesta fiind decorat cu mesaje pentru victimele care si-au pierdut viata in Clubul Colectiv, mai multe persoane venind sa transmita „un gand bun” pentru cei ce au suferit din cauza incendiului.

- Premiera mult asteptata de persoanele care detin o mica afacere si au nevoie de masini comerciale bune. Dupa ce primele patru generatii au fost disponibile intr-o versiune comerciala, iata ca Land Rover a decis sa lanseze inainte de Craciun si impreuna cu un partener o astfel de versiune pentru noul…

- Pentru ca cea mai frumoasa zi din an se apropie, romanii se pregatesc sa impodobeasca bradul si sa-i primeasca pe cei mici cu colindul. Insa, pentru pregatirea bradului, exista cateva trucuri, pe care nu multi le cunosc.

- Un barbat din comuna Cașeiu a fost sancționat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej, dupa ce ar fi incercat sa comercializeze mai mulți brazi pe raza orașului. Sambata, 16 decembrie, jurul orei 13:00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej s-au sesizat despre faptul ca un barbat…

- In preajma sarbatorilor de iarna, ne dorim sa aducem bucurie si zambete celor care au nevoie, poate mai multa decat noi, pentru ca de Craciun sa gaseasca sub brad cateva din lucrurile pe care si le-ar dori. Aceasta a fost motivatia derularii campaniei filantropice “Toti copiii merita sa zambesca de…

- In fiecare an, de Craciun, pacea parca se pogoraste pe Pamant si oamenii devin mai buni. Simtim nevoia sa facem fapte bune si sa ne inconjuram de persoane dragi, familie, prieteni, copii, iar dragostea si caldura caminului creeaza o atmosfera unica, de Sarbatoare.

- Vino sa alegi cadouri perfecte, de la Targul „Christmas Days", din Iulius Mall Cluj (P) Inca mai ești in cautarea darurilor potrivite pentru cei dragi? Iulius Mall Cluj te ajuta sa gasești cele mai frumoase și inspirate idei de cadouri, la „Christmas Days". In plus, sesiunile de cumparaturi din magazinele…

- Un pilot Airbus din Germania a livrat un cadou festiv dupa ce a desenat liniile unui imens brad de Craciun pe cer, in timpul unui test de zbor, scrie BBC. Echipa, care testa un Airbus A380, a creat o imagine...

- Airbus a „desenat” un brad de Craciun deasupra Germaniei, in timpul unui zbor de testare al modelului A380, in aceasta seara. Imaginile cu traseul facut de aeronava au facut inconjurul lumii, pe retelele de socializare

- Weekend-ul trecut, la Viscri a avut loc o activitate artistica in care au fost implicati mai multi copii din sat, cu varste intre 7 si 10 ani, indrumati de preotul paroh Gheorghe Rasoiu. Cei mici au pictat medalioane din lemn pe care le-au purtat ulterior, apoi au pictat globuri din lemn pentru a…

- Globulete colorate, ghirlande stralucitoare sau doar câteva ramurele de brad care împodobesc locuinta? Astrologii sunt de parere ca preferintele în materie de decoratiuni de Craciun sunt "dictate" de zodie.

- Acest fenomen a ajuns sa fie extrem de popular in ultimele zile, iar numeroase tinere marturisesc faptul ca vor incerca si ele sprancenele festive, daca nu au facut acest lucru deja, scrie ciao.ro. Pe lista celor care si-au impodobit sprancenele se numara diverse bloggerite de frumusete, dar…

- Brazii și-au facut apariția in Piața din Alexandria. Primi comercianti cu brazi au venit inca de la inceputul acestei saptamanii. Din pacate prețurile erau ștințifico-fantastice, 600 lei pentru un brad. Intre timp și-au facut apariția mai mulți comercianți, iar prețurile au intrat cat de cat in normal.…

- In scrisoarea sa, IPS Teofan face referire si la doua momente dificile din viata crestinilor, primul dintre acestea fiind legat de viata agitata care ii inconjoara. „O analiza atenta si onesta a ceea ce se petrece inlauntrul si in afara noastra arata o viata tot mai agitata, o permanenta goana dupa…

- Ce va vine prima data in minte cand spuneți Craciun? Un brad cu sute de luminitițe, mirosul de scorțișoara din vinul fiert sau de mere coapte, ori imaginea unui cadou frumos ambalat? Ei bine, noi va...

- Toata lumea are un brad imens si frumos decorat de Craciun, iar tu nu? Nu trebuie sa te intristezi din acest motiv, pentru ca si tu poti avea o locuinta de vis de sarbatori. Chiar daca locuinta ta este mica si nu ai spatiu suficient pentru un brad autentic, poti avea un decor cu totul special! Trebuie…

- Un al doilea brad a fost instalat in centrul capitalei. Asta dupa ce Guvernul a decis ca targul de Craciun sa fie amenajat in acest an, in perimetrul strazilor Pușkin și Banulescu Bodoni. Pomul este aproape perfect simetric și urmeaza sa fie impodobit.

- Administrația publica din municipiul Sacele a dat startul sarbatorilor de iarna. Municipalitatea saceleana a decis amplasarea a patru brazi de Craciun in cartiere. Ultimul brad care se va aprinde va fi in cartierul Ștefan cel Mare. Aici va avea loc un concert de colinde, un show susținut de Ducu Bertzi,…

- Cel mai inalt brad natural de Craciun din lume a fost inaugurat in Japonia, sustine presa straina. Coniferul are 30 de metri inaltime, cantareste aproape 24 tone si are aproximativ 150 de ani.

- [caption id="attachment_39023" align="alignleft" width="201"] bradul din Ungheni[/caption] La Ungheni, bradul a fost instalat pe Piața Independenței chiar in prima zi de decembrie. Impodobirea lui, insa, va incepe abia peste trei saptamani. ”Avem deja o tradiție, ca sa aprindem luminițele de pe brad…

- Capitala imbraca straie de sarbatoare. Pomul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale este impodobit cu sute de globuri si luminite. Ceremonia de inaugurare va fi organizata luni seara.

- In piețele din Chișinau, deși sint inca putini, au aparut in vinzare primii brazi de Craciun. Este vorba de pomii artificiali. Prețul variaza in funcție de inalțimea pe care o au aceștia. Costul unui brad de 0,90 de cm pornește de la 115 lei, al unuia de 1,5 m este de 275 de lei, iar cel de 2 m costa…

- Pomul de Craciun adus din Ucraina a fost inlocuit cu un brad care creste in curtea unei foste gradinite din sectorul Botanica al Capitalei.Molidul a fost facut cadou de primarul interimar Silvia Radu, care a anuntat ca-l va cumpara din banii proprii.

- Pomul de Craciun adus din Ucraina va fi inlocuit cu un brad care creste in curtea unei foste gradinite din sectorul Botanica al Capitalei. Molidul va fi facut cadou de primarul interimar Silvia Radu, care a anuntat ca-l va cumpara din banii proprii.

- Sapte joburi ciudate pe care oamenii le vor avea in era robotilor In timp ce unele locuri de munca sunt preluate de masini si inteligenta artificiala, altele sunt generate chiar de acestea. Grupul de consultanta in business Cognizant prezice ca in urmatorii 10-15 ani, 12% dintre joburile din Statele…

- Regia Naționala a Padurilor - Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad și molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, iar prețurile raman neschimbate, respectiv intre 10 și 30

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva pune in vanzare in acest an aproximativ 60.000 de pomi de Craciun, din speciile brad și molid, o cantitate similara cu cea a anului trecut, iar prețurile raman neschimbate, respectiv intre 10 și 30 de lei, potrivit informațiilor furnizate de conducerea…

- Cel mai frumos lucru care ne umple sufletul de bucurie in perioada sarbatorilor este crearea decoratiunilor impreuna cu cei dragi. Si unde ne putem uita pentru a gasi cele mai bune materiale pentru inspiratie? In natura. Ea are cele mai frumoase materiale si ne ofera multe lucruri frumoase.

- Melania Trump a primit pentru prima oara bradul de Craciun la Casa Alba, alaturi de fiul sau Barron Trump. Prima Doamna a intrat in spiritul Sarbatorilor primind pentru prima oara bradul de Craciun la Casa Alba, oferit de familia Chapman din Wisconsin, care va fi asezat si decorat in Camera Albastra.…

- Cetatenii municipiului Motru vor avea de unde sa-si achizitioneze un brad pentru sarbatorile de iarna. Autoritatile locale pun la dispozitia comerciantilor cateva standuri pentru vanzarea de brazi in interiorul Pietei Centrale din m...

- Polițiștii clujeni au depistat, joi, un barbat cae transporta brazi taiați ilegal, pe raza comunei Marișel.”La data de 16 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin, Posturile de Politie Comunale Marișel și Beliș, au acționat pentru prevenirea delictelor…

- In vremurile copilariei noastre, eram obisnuiti ca in fiecare an de Craciun sa simtim mirosul de brad, care ne aducea atata bucurie. Odata cu trecerea timpului, din pacate, statisticile ne arata ca fondul forestier se diminueaza, iar oamenii au inceput [...] citește mai mult Post-ul Cați brazi sunt…

- Copiii care frecventeaza Atelierul „Activ Mozaic” din Bacau, ajutați de voluntari, se pregatesc de sarbatori confecționand decorațiuni din lemn și panza ce pot fi atarnate in brad, pe pereți sau așezate pe masa de Craciun. Bufnițe, oameni de zapada, steluțe, suporturi pentru șervețele sau pungi, animaluțe…

- Preotul Dan Damaschin va indeamna sa le faceti bucurii de Craciun unor copii sarmani. Exista o lista din care puteti alege o persoana pe care sa o ajutati. "Fiecare face ce poate. Fie comandam un brad mai had, fie renuntam la steluta putin cam de "trista amintire", fie alcatuim un meniu mai "slim",…

- Szobi Cseh a lasat un gol imens in showbiz-ul romanesc dupa ce s-a stins din viața, iar ce se intampla acum la mormantul celebrului cascador este mai mult decat emoționant. Szobi Cseh a fost considerat cel mai mare cascador pe care l-a avut Romania . Sobi Cseh a incetat din viața in data de 1 august…