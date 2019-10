Stiri pe aceeasi tema

- Justitia spaniola, care a redeschis ancheta in cazul transplantului de ficat la care a fost supus in 2012 Eric Abidal, il va audia ca martor, la 8 noiembrie, pe Gerard Armand, varul fostului fotbalist al FC Barcelona si donor oficial al acestuia, informeaza lequipe.fr.

- Un activist de mediu din Moldovița a fost amendat de Poliție, dupa ce a reclamat un transport ilegal de lemne. Acțiunea lui impotriva mafiei padurilor i-a adus o sancțiune usturatoare, iar explicația pe care a primit-o de la anchetatori este incredibila.

- Cei care abandoneaza deșeuri pe domeniul public, formand rampe clandestine de gunoi, sunt urmariți și de camerele de supraveghere și amendați de polițiștii locali. Zeci de sancțiuni au dat polițiștii locali intr-o singura saptamana celor care nu știu ce inseamna un coș de gunoi… In ultima saptamana,…

- Mihai Gadea si o echipa de jurnalisti de la Antena 3 au mers in Italia, pe urmele lui Gheorghe Dinca. Acolo au aflat unele pareri foarte interesante despre cazul de la Caracal si despre adevarata implicare a lui Dinca.

- Ministerul de interne rus a deschis luni o ancheta, dupa ce au circulat imagini cu o femeie lovita violent in abdomen de un ofiter de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, in contextul inaspririi masurilor de represiune impotriva opozitiei, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Inregistrarea…

- Inregistrarea video vizionata de peste 360.000 de persoane arata o tanara tarata de patru politisti mascati, dintre care unul o bate aparent fara niciun motiv. Imaginile au provocat indignare in mass-media si in retelele de socializare.Contactata de portalul de stiri Mediazona, tanara filmata,…