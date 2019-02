Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de doar 18 ani a incercat sa se sinucida inghițind un produs de curațat pe care oricine in are in casa. Din fericire, ea a fost gasita la timp, iar medicii au reușit sa-i salveze viața.

- Un tanar din Prahova, care in anul 2017 a incercat sa ucida un polițist, a fost condamnat la inchisoare. Acesta a fost acuzat de tentativa de omor, ultraj si conducere fara permis. Ionuț Simion, din comuna Lipanești, a primit 13 ani și doua luni de inchisoare pentru faptele sale. De asemenea, trebuie…

- Un tanar de 26 de ani a pierdut controlul volanului și s-a tamponat intr-un pilon electric, dupa ce a incercat sa fuga de ofițerii de patrulare. Indivul era in stare de ebrietate și fara permis de conducere. Cazul a avut loc ieri, la data de 4 februarie, in orașul Orhei.

- Un tanar din Turda a provocat accident rutier, incercand sa scape de politistii care incercau sa-l opreasca in trafic, la Ocna Mures. A ajuns cu masina intr-un gard si apoi a fost prins de oamenii legii. Acestia au constatat ca tanarul nu avea permis. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 19.00,…

- O femeie din Constanta a incercat sa ia vina asupra ei dupa ce sotul acesteia, beat si fara permis de conducere, a facut un accident de circulatie. Accidentul a avut loc pe 5 ianuarie, cand barbatul de 35 de...

- O judecatoare din orașul italian Bergamo l-a iertat pe un tanar roman care a incercat sa intre prin efracție intr-un bar. In schimbul iertarii, judecatoarea a pus o singura condiție pe care adolescentul trebuie sa o respecte. Tanarul, in varsta de numai 18 ani, a spus tot in fața judecatoarei Donatella…

- FOTO – Arhiva Un barbat din județul Salaj este cercetat de catre polițiștii gherleni dupa ce a prezentat pentru control un permis de conducere fals. Miercuri, 12 decembrie, in jurul orei 20:00, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat, de 24 ani, din comuna Dragu, județul…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a desenat pe o foaie omologului sau francez Emmanuel Macron poziția navelor sare in Marea Azov, pentru a-l convinge de corectitudinea sa de a sechestra trei nave ucrainene duminica.