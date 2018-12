Stiri pe aceeasi tema

- Trupul fetei, care era insarcinata in șase luni, a fost descoperit, duminica, intr-un tomberon de gunoi din apropierea unei pizzerii din localitatea Mishawaka din statul american Indiana. Breana Rouhselang avea 17 ani și era majoreta. Un jucator de fotbal american, in varsta de 16 ani, a fost acuzat…

- Lumea muzicii populare este in doliu dupa ce o cantareata iubita de foarte multi romani a incetat din viata. Este vorba despre Elena Ionescu Cojocaru, care a incetat din viata in cursul zilei de duminica, la varsta de 68 de ani. Mai multe complicatii cardiace au dus la decesul artistei. VEZI:Oferta…

- A fost alertE in Targovixte, dupE ce un tanEr care a anuntat pe Facebook cE ixi ia viata, a dispErut. Oamenii legii au intrat imediat in actiune xi au vrut sE dea cat mai repede de tanErul care xi-a anuntat moartea, potrivit presei locale.

- Este actor, om de televiziune și cap de familie! Pavel Bartoș are o soție care il susține necondiționat și trei fete care le aduc bucurii in fiecare zi. Cum e sa fii tatal a trei fete? Ei bine, Pavel Bartoș se considera un norocos și un rasfațat al sorții. Dupa o zi de munca asidua, […] The post Cum…

- Trupul unei batrane, care ar fi murit in urma cu mai multe zile, a fost gasit de politisti in locuinta acesteia, ei intrand acolo dupa ce au obtinut un mandat de perchezitie. Oamenii legii aveau informatii ca femeia este moarta, dar ca este tinuta in casa de fiica ei, care nu ii anuntase decesul…

- Trupul neinsufletit al barbatului a fost vazut plutind in larg de un barbat aflat pe digul de la Modern, acesta fiind si cel care a anuntat autoritatile. Barbatul a fost adus la mal de catre pompierii ISU. Manevrele de resuscitare aplicate de medicii constanteni au fost in zadar, barbatului…

- Cadavrul a fost descoperit chiar de polițiștii care pregateau traseul ministrului Agriculturii. Trupul a fost gasit intr-un parc din localitatea Valea lui Mihai. Oamenii legii iau in calcul doua variante: cea a unei crime sau au sinuciderii, pentru ca barbatul avea gatul taiat. Barbatul avea…

- Muzicianul Damian Draghici, in varsta de 48 de ani, a surprins pe toata lumea cand si-a cerut iubita de sotie in direct, la Pro TV, in timpul emisiunii „Vorbeste lumea“. Cristina Stroe, colega sa de trupa, este aleasa inimii lui.